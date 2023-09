Fotbalisté Karviné s dočasným koučem Luhovým nastoupí proti Slovácku

Praha - Fotbalisty předposlední Karviné po výměně trenéra čeká v 8. ligovém kole zápas v Uherském Hradišti proti pátému týmu tabulky Slovácku. Slezského nováčka povede dočasný kouč Lubomír Luhový, který po třech kolech bez bodového zisku převzal tým po odvolaném Tomáši Hejduškovi. Na programu je dnes pět zápasů, šlágr víkendu přijde na řadu až v neděli, kdy se utkají Slavia a Sparta.

Aktuálně poslední tým tabulky Zlín po debaklu 1:7 od Plzně nastoupí v Ostravě, kterou dříve vedl současný trenér "Ševců" Pavel Vrba. Třetí Olomouc vyhrála šest z posledních sedmi kol a dobrou formu se pokusí potvrdit na hřišti Bohemians 1905. Liberec v severočeském souboji přivítá Teplice a České Budějovice vyzvou Mladou Boleslav, kterou trénuje bývalý útočník Dynama Marek Kulič.

Ve vršovickém Ďolíčku začne zápas v 18:00, ostatní mají výkop o tři hodiny dříve.

Statistické údaje před dnešními zápasy 9. kola první ligy:

1. FC Slovácko (v tabulce 5.) - MFK Karviná (15.)

Výkop: sobota 23. září, 15:00.

Rozhodčí: Černý - Caletka, Pospíšil - Zelinka (video).

Bilance: 13 8-4-1 20:6.

Poslední zápas: 3:1.

Předpokládané sestavy:

Slovácko: Heča - Hofmann, Daníček, Kadlec - Reinberk, Valenta, Havlík, Kalabiška - Kim Sung-pin, Holzer - Cicilia.

Karviná: Holec - Čurma, Bederka, Svozil, Fleišman - Čavoš, Boháč - Memič, Budínský, Papalelé - Akinyemi.

Absence: Kohút (zranění), Mihálik, Petržela (oba nejistý start) - Mikuš, Zedníček (oba zranění), Lapeš (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: nikdo - Boháč, Svozil (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Havlík, Kalabiška (oba 2) - Mikuš (3).

Hlasy před utkáním:

Jan Baránek (asistent trenéra Slovácka): "Zkraje týdne jsme si rozebrali nepovedené utkání na Spartě a vytkli chyby, jichž se musíme vyvarovat. Dostali jsme na Letné facku, přišla po reprezentační pauze a možná i v dobrý moment. Máme dost zkušený tým, abychom to dokázali hned v dalším kole zlomit. Karviné chceme vnutit náš systém, být důrazní, hrát ve vysoké intenzitě a k ní přidávat individuální kvalitu. Karviná změnila trenéra, to je vždy svým způsobem impulz pro mužstvo. Ale my se musíme soustředit hlavně na sebe."

Lubomír Luhový (Karviná): "V tomto týdnu se udály důležité věci. Uvědomuji si, že je potřeba hráče připravit především v hlavách. Stojím si za tím, že kluci mají svou kvalitu jako jednotlivci, ale také limity. Právě ty se dají posouvat. Slovácko je těžký, náročný soupeř. Je charakteristické svou jednoduchostí, zaujetím a hráčskou kvalitou."

Zajímavosti:

- Slovácko prohrálo jediný z 13 vzájemných ligových zápasů a v nejvyšší soutěži s Karvinou 8x po sobě bodovalo (z toho 7 vítězství)

- Slovácko v 7 domácích ligových zápasech s Karvinou neprohrálo

- Slovácko minule utrpělo debakl 0:5 na Spartě, ale předtím v lize 4x po sobě neprohrálo

- Slovácko prohrálo jediný z posledních 8 domácích ligových zápasů

- Karviná po vítězství v úvodním kole v lize 7x za sebou nevyhrála

- Karviná venku v lize prohrála všechny 4 zápasy v sezoně a už 9x po sobě tam nebodovala

- Karvinou po pondělním odvolání trenéra Hejduška povede Luhový, který už ale při zápasech oficiálně plnil roli hlavního kouče

- Cicilia (Slovácko) oslaví v den utkání 29. narozeniny

Dynamo České Budějovice (13.) - FK Mladá Boleslav (6.)

Výkop: sobota 23. září, 15:00.

Rozhodčí: Rouček - Ratajová, Mokrusch - Berka (video).

Bilance: 30 6-6-18 35:56.

Poslední zápas: 2:2.

Předpokládané sestavy:

Č. Budějovice: Janáček - Broukal, Havel, Králik, Trummer - Čermák, Hellebrand - Skalák, Suchan, Alli - Ondrášek.

M. Boleslav: Trmal - Kostka, Suchý, Karafiát, Fulnek - Matějovský, Kubista - Kušej, Mareček, Solomon - Pulkrab.

Absence: Čoudek (zranění), Dejanovič, J. Hora, Sladký (všichni nejistý start) - Sakala (disc. trest).

Disciplinární ohrožení: Boula - Pulkrab (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: J. Hora (3) - Mareček (4).

Hlasy před utkáním:

Tomáš Zápotočný (asistent trenéra Č. Budějovic): "Jednoznačně budeme chtít další domácí zápas zvládnout, protože si uvědomujeme, že pořád nepřivážíme z venkovních utkání žádné body. Je nutnost tento zápas zvládnout. Boleslav ale poslední utkání nad Hradcem vyhrála 5:1, má nepříjemný útok Pulkrab, Kušej, Solomon, kterého moc dobře známe z Vlašimi. Budeme muset být hodně obezřetní v obraně a dobře se na ně připravit."

Marek Kulič (M. Boleslav): "České Budějovice jsou v domácím prostředí hodně nepříjemný soupeř. Chtějí hrát fotbal a hodně si zakládají na výstavbě hry. I když jsme si vědomi, že nás nečeká nic jednoduchého, jedeme si pro nějaké body."

Zajímavosti:

- M. Boleslav prohrála jediný z posledních 10 vzájemných ligových zápasů a 5x za sebou Č. Budějovicím nepodlehla (z toho 4 výhry)

- M. Boleslav zvítězila ve 4 z posledních 5 ligových duelů v Č. Budějovicích

- Č. Budějovice 4 kola střídají domácí vítězství a venkovní porážku

- Č. Budějovice doma v lize 2x za sebou zvítězily a získaly tam všech 6 bodů v sezoně

- Č. Budějovice mají s 22 inkasovanými góly nejhorší obranu v lize

- M. Boleslav minule vyhrála po 3 kolech

- M. Boleslav vyhrála jediné z posledních 8 venkovních ligových utkání

- M. Boleslav má k dobru odložené utkání s Plzní

- Janáček (Č. Budějovice) dnes slaví 23. narozeniny

- trenér M. Boleslavi Kulič hrával za Č. Budějovice

- Fulnek může odehrát 200. ligové utkání, Mašek (oba M. Boleslav) si může připsat 50. start v nejvyšší soutěži

Baník Ostrava (7.) - FC Zlín (16.)

Výkop: sobota 23. září, 15:00.

Rozhodčí: Radina - Nádvorník, Machač - Starý (video).

Bilance: 35 15-15-5 65:36.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Ostrava: Letáček - Ndefe, Lischka, Pojezný, Kpozo - Boula, Rigo - Buchta, Kubala, Ewerton - Tanko.

Zlín: Rakovan - Cedidla, Simerský, Didiba, Bartošák - Kolář - Vukadinovič, Tkáč, Janetzký, Reiter - Fantiš.

Absence: Klíma, Takács (oba zranění), Frydrych, Miškovič, Šehič (všichni nejistý start) - Černín (trest za ČK), Dostál, Slončík (oba zranění).

Disciplinární ohrožení: Boula (3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Tanko (3) - Tkáč (2).

Pavel Hapal (Ostrava): "Je to pro nás další důležitý zápas. I když Zlín je dnes v tabulce poslední, přijede pokusit se bodovat. My to nesmíme dovolit. Chceme doma zvítězit, zatím se nám tu v sezoně daří a chceme na to navázat. Asi bude tentokrát těžší trefit sestavu soupeře, protože po domácím zápase s Plzní, ve kterém obdržel sedm branek, pravděpodobně může dojít k nějakým změnám. I když to tak nevypadá, Zlín propadl jen ve dvou utkáních, a to v Karviné a s Plzní. Jinak moc branek neobdržel a byl kompaktní v defenzivě, i když mu to výsledkově nevycházelo."

Pavel Vrba (Zlín): "Začátek týdne pro nás nebyl moc příjemný, museli jsme se vzpamatovat z debaklu proti Plzni, která vyhrála vysoko a zaslouženě. Rozbor zápasu trval o něco déle, než bývá zvykem. Teď nás čeká Ostrava, která má obrovskou podporu fanoušků. Doufám, že si vezmeme ponaučení z duelu proti Plzni a předvedeme jiný výkon. Důraz musíme klást především na defenzivu."

Zajímavosti:

- Zlín v posledním vzájemném ligovém utkání zvítězil, ale předtím Ostravu v nejvyšší soutěži 8x po sobě neporazil

- Ostrava porazila Zlín v jediném z posledních 4 ligových zápasů

- Ostrava doma v lize nad Zlínem 4x za sebou zvítězila

- Ostrava poslední 3 kola neprohrála

- Ostrava doma v lize ve 4 zápasech této sezony neprohrála a neinkasovala, v posledních 3 utkáních tam zvítězila shodně 2:0

- Zlín prohrál 3 z posledních 4 kol, minule doma utrpěl debakl 1:7 s Plzní

- Zlín venku v lize zvítězil v jediném z posledních 36 utkání, v této sezoně nejvyšší soutěže tam prohrál všechny 4 zápasy

- zlínský trenér Vrba v minulosti vedl Ostravu

- Kaloč (Ostrava) čeká na 100. ligový zápas

Slovan Liberec (10.) - FK Teplice (8.)

Výkop: sobota 23. září, 15:00.

Rozhodčí: Kotala - Kotík, Dresler - Kocourek (video).

Bilance: 54 20-10-24 67:69.

Poslední zápas: 1:2.

Předpokládané sestavy:

Liberec: Vliegen - Mikula, Chaluš, Purzitidis - Ghali, Doumbia, Žambůrek, Preisler - Frýdek - Kulenovič, Tupta.

Teplice: Grigar - Knapík, Chaloupek, Mičevič - Hora, Mareček, Jukl, Radosta - Hronek - Fila, Jásir.

Absence: Červ (4 ŽK), Plechatý (zranění), Višinský (nejistý start) - Gning, Urbanec (oba zranění), Trubač (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Prebsl (3 ŽK) - nikdo.

Nejlepší střelci: Frýdek - Trubač (oba 2).

Hlasy před utkáním:

Josef Petřík (asistent trenéra Liberce): "Teplice se v minulých sezonách spíše zachraňovaly a měnily trenéry, takže je určitým překvapením, že letos začaly velmi dobře. Pak sice měly menší útlum, ale po reprezentační pauze se jim podařilo vyhrát v Karviné. Celkově mají zajímavé typy, dost kvalitních cizinců a výborného trenéra, takže boj o záchranu by se jich asi týkat neměl. Teplice těží z velmi propracované defenzivy. Hrají jednoduchý a účelný fotbal s dlouhými nákopy a dobrým odběrem druhých míčů, díky urostlým hráčům mají velice nepříjemné standardky. S těmi máme dlouhodobě problém, takže na ně se musíme při bránění zaměřit."

Zdenko Frťala (Teplice): "Slovan má šikovné hráče, ale také své problémy - karty, zranění. Pro nás to bude tak těžký zápas, jak si ho sami uděláme. Důležité bude, abychom byli zodpovědní v obraně, z toho budeme chtít vycházet. Samozřejmě chceme být nebezpeční v zakončení. Plný bodový zisk z utkání v Karviné by nám měl dodat více herního klidu a pohody."

Zajímavosti:

- Teplice vyhrály 2 z posledních 3 vzájemných ligových zápasů

- Liberec prohrál jediný z posledních 5 domácích ligových zápasů s Teplicemi

- Liberec vyhrál jediné z posledních 7 kol a v lize 3x po sobě nezvítězil

- Liberec prohrál 2 z posledních 3 domácích ligových duelů

- Teplice v minulém kole vyhrály v Karviné a zvítězily po 5 ligových utkáních

- Teplice venku získaly 6 z celkových 11 bodů v ligové sezoně

- Tupta (Liberec) si může připsat 50. start v české lize

Bohemians Praha 1905 (9.) - Sigma Olomouc (3.)

Výkop: sobota 23. září, 18:00.

Rozhodčí: Pechanec - Vlček, Šimáček - Petřík (video).

Bilance: 39 7-18-14 36:55.

Poslední zápas: 0:1.

Předpokládané sestavy:

Bohemians: Jedlička - Hůlka, Křapka, Hybš - Köstl, Jánoš, Hrubý, Kovařík - Prekop, Smrž - Puškáč.

Olomouc: Macík - Chvátal, Vraštil, Beneš, Zmrzlý - Breite, Pospíšil - Vodháněl, Zorvan, Navrátil - Juliš.

Absence: Hála, Novák, Petrák, Shejbal (všichni zranění), Puškáč (nejistý start) - Křišťál, Růsek, Stoppen (všichni zranění), Pokorný (nejistý start).

Disciplinární ohrožení: Matoušek - Pospíšil (oba 3 ŽK).

Nejlepší střelci: Kovařík (2) - Juliš (5).

Hlasy před utkáním:

Jaroslav Veselý (Bohemians 1905): "V tlaku do vápna jsme se v minulém kole s Ostravou oproti předchozímu utkání zlepšili, i když jsme měli dát víc branek. Olomouc je kvalitní soupeř, hodně se jí daří. Snad se nám povede její sérii přerušit a naplno bodovat."

Jiří Saňák (asistent trenéra Olomouce): "Bohemka je velmi silný soupeř, obzvlášť na domácím hřišti, kde očekáváme výbornou kulisu. Pro nás bude důležité pohlídat rychlou přechodovou fázi Bohemky. Mají poměrně velký výběr útočníků, vytvářejí si šance. Samozřejmě to ale bude určitě i o nás, abychom po co nejdelší dobu v utkání udrželi náš vlastní kvalitní výkon. To byla věc, kterou jsme s týmem v týdnu řešili. Chtěli bychom zápas více kontrolovat, byť pochopitelně je to vždy také o soupeři, co vám povolí."

Zajímavosti:

- Olomouc prohrála jediné z posledních 8 ligových utkání s Bohemians a 4x po sobě s nimi bodovala (z toho 3 remízy)

- Bohemians minule doma v lize prohráli s Olomoucí po 4 zápasech

- Bohemians vyhráli jediné z posledních 5 ligových utkání

- Bohemians doma v lize zvítězili v jediném z posledních 6 duelů, 2x po sobě tam ale bodovali

- Olomouc v lize vyhrála 3x za sebou a v 6 z posledních 7 kol

- Olomouc vyhrála 2 z posledních 3 venkovních ligových zápasů

- Dostál (Bohemians) v den utkání oslaví 34. narozeniny

- Juliš (Olomouc), který v minulosti působil v Bohemians, dal gól v posledních 3 kolech

Tabulka: