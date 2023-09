Fotbalisté Ml. Boleslavi vyhráli v Č. Budějovicích 2:1, rozhodl Suchomel

České Budějovice - Fotbalisté Mladé Boleslavi zvítězili v 9. kole první ligy v Českých Budějovicích 2:1. Středočeši vyhráli v nejvyšší soutěži podruhé za sebou a upevnili si šesté místo, navíc mají k dobru odložený domácí duel s Plzní. Jihočeši prohráli třetí z posledních čtyř kol a zůstali třináctí.

Vedoucí branku vstřelil v úvodu utkání mladoboleslavský Dominik Kostka, za domácí vyrovnal ve druhé části střídající Zdeněk Ondrášek. Vítězství hostů zajistil v závěru střídající Martin Suchomel, pro něhož šlo o první ligový gól v kariéře. Mladá Boleslav zvítězila v pátém z posledních šesti ligových duelů v Českých Budějovicích.

Hosté začali lépe. Hned ve druhé minutě po Matějovského centru nezakončil přesně v dobré pozici Kubista. Vzápětí se však už svěřenci trenéra Kuliče, který za Dynamo hrával, radovali. V osmé minutě se tlačil důrazně za míčem Pulkrab, jenž se srazil s českobudějovickým brankářem Janáčkem, a balon se dostal k zakončujícímu Kostkovi. V ligové sezoně skóroval podruhé. Domácí do konce poločasu více drželi míč, ale na soupeře nic nevymysleli.

Podobně vypadal i druhý poločas. Jihočeši se snažili najít cestu k mladoboleslavské brance, ale málokdy se jim to povedlo. V 52. minutě po Aliho centru míč jen lehce sjel po břevně do autu.

Dynamo srovnalo v 75. minutě. Adediran přetlačil v souboji Fulneka, poslal prudký centr před branku, kde se hlavou prosadil Zdeněk Ondrášek. Bývalý český reprezentant se zapsal mezi střelce podruhé v ročníku nejvyšší soutěže.

Euforie Dynama z vyrovnání však neměla dlouhého trvání. O osm minut později tečoval Suchomelovu střelu bránící Trummer a Janáček, který v pátek oslavil 23. narozeniny, podruhé v zápase inkasoval. České Budějovice prohrály doma v lize po dvou výhrách a s 24 inkasovanými góly mají spolu se Zlínem nejhorší obranu v nejvyšší soutěži.

Hlasy po utkání:

Marek Nikl (Č. Budějovice): "Zápas ovlivnil gól, který jsme dostali. Myslím si, že byl z naší strany řešitelný. Stalo se to hodně brzy a my jsme se s tím potom snažili něco udělat, abychom výsledek otočili, což bylo samozřejmě těžké. Hráli jsme stále do plné obrany, a to není úplně jednoduché. Podařilo se nám sice vyrovnat a mysleli jsme si, že bychom mohli utkání zvládnout. Dali jsme do toho dost úsilí a i remízu bychom brali, protože každý bod je dobrý. Ale bohužel zase ze situace, kterou si myslím, že bychom měli uhrát, jsme dostali druhý gól. Nechali jsme soupeři při té akci prostor, míč přešel přes celé vápno a my nejsme schopní zabránit tomu, aby se soupeř dostal do zakončení. Při první obdržené brance jsme zase zaspali na více postech. Ale musím se na tu situaci ještě pořádně podívat. Nemohli jsme nasadit (kapitána) Lukáše Havla, má problémy s kolenem. Snad to nebude nic vážného a brzy se k nám zase připojí. Bohužel jsme teď v pozici, že nám nezbývá nic jiného, než vyhrát venku."

Marek Kulič (M. Boleslav): "Věděli jsme, že nás nečeká nic jednoduchého, Budějovice jsou doma výborný soupeř. Náš vstup do utkání byl výborný, což potvrdila krásná branka. Potom jsme trochu kazili předfinální přihrávky a dostali jsme od 25. do 30. minuty soupeře na koně. Do druhé půle jsme hráče zklidnili a hra se přelévala z jedné strany na druhou. Ale domácí si žádnou vyloženou šanci nevypracovali. První jejich varování přišlo po centru Skaláka a hlavičce Ondráčka, která byla nepřesná. Pak České Budějovice vyrovnaly, což nás mrzelo. Pak jsme prostřídali a snažili jsme se jít za výhrou a po tečované střele se to povedlo. Asi bychom brali venku za stavu 1:1 i bod, ale měli jsme to dobře rozehrané, proto jsme rádi, že jsme zápas dotáhli do vítězného konce."

Dynamo České Budějovice - FK Mladá Boleslav 1:2 (0:1)

Branky: 75. Ondrášek - 8. Kostka, 83. Suchomel. Rozhodčí: Rouček - Ratajová, Mokrusch - Berka (video). ŽK: Trummer, Sladký - Kostka. Diváci: 2657.

Č. Budějovice: Janáček - Sladký, Broukal (58. Ondrášek), Králik, Trummer - Hora (72. Suchan), Hellebrand (90. Hubínek) - Skalák (72. Šigut), Čermák, Alli - Adediran. Trenér: Nikl

M. Boleslav: Trmal - Kostka (82. Mašek), Suchý, Karafiát, Fulnek - Matějovský (59. Poulolo), Kubista - Kušej, Mareček (82. Ladra), Solomon (69. Suchomel) - Pulkrab (59. Hilál). Trenér: Kulič.