Fotbalisté Liberce remizovali s Teplicemi 3:3, pět gólů padlo v prvním poločase

Liberec - Fotbalisté Liberce v devátém kole první ligy v domácí přestřelce remizovali 3:3 s Teplicemi. Už v úvodním poločase padlo pět branek. Slovan v nejvyšší soutěži počtvrté za sebou nezvítězil a v neúplné tabulce je devátý, "Sklářům" patří osmé místo.

Nejprve se prosadili hostující Jan Knapík s Filipem Havelkou, za domácí do přestávky odpověděli vlastním gólem Štěpán Chaloupek, Mohamed Doumbia a Ivan Varfolomejev. V úvodu druhé půle vyrovnal Daniel Fila z penalty. Tepličtí dohrávali od 73. minuty bez vyloučeného Petra Hronka.

Hosté začali aktivněji a mezi devátou a 11. minutou si vypracovali dvoubrankový náskok. Střelou zpoza šestnáctky se nejprve prosadil Knapík a poté podobně i bývalý liberecký záložník Havelka. Oba si připsali první ligový gól v sezoně.

Slovan snížil v 19. minutě, kdy si Chaloupek ve skluzu srazil do vlastní branky centr Ghaliho. Ten o chvíli později nepotrestal promáchnutí gólmana Grigara a minul odkrytou branku.

Domácí srovnali ve 27. minutě. Rabušicovu zblokovanou střelu Mikula posunul na Doumbiu a ten z voleje zamířil přesně. Záložník z Pobřeží slonoviny v ligové sezoně skóroval podruhé.

Liberečtí ještě do přestávky skóre otočili. Tuptu sice vychytal Grigar, ale ve 39. minutě se výstavní střelou o břevno prosadil Varfolomejev. Devatenáctiletý ukrajinský středopolař se dočkal premiérové branky v české nejvyšší soutěži.

Na začátku druhého dějství domácí Purzitidis v šestnáctce zastavil Filu a rozhodčí Kotala po kontrole u videa nařídil pro Teplice pokutový kop. Ten v 51. minutě proměnil Fila a v ligovém ročníku vstřelil druhý gól.

Hostující tým v 73. minutě oslabil Hronek, který za tvrdý faul na střídajícího Višinského dostal druhou žlutou a následně červenou kartu. Liberečtí z přesilovky mohli rozhodnout. Po Grigarově nepovedeném výkopu postupoval na branku střídající Okoh, jenž těsně minul. Čtyřicetiletý gólman pak výtečně zneškodnili i dva pokusy Višinského. Tepličtí venku v lize bodovali podruhé za sebou.

Hlasy trenérů po utkání:

Luboš Kozel (Liberec): "Myslím, že to byl takový blázinec. Šli jsme do utkání s tím, že ho za každou cenu chceme zvládnout vítězně a najednou jsme v 11. minutě prohrávali 0:2 ze dvou střel ze střední vzdálenosti. Dostali jsme se do těžké situace, nicméně mužstvo zareagovalo dobře. Spouštěčem byl vlastní gól, soupeř nám trochu pomohl. Od té chvíle jsme byli lepší, šli jsme za vyrovnáním, a to se nám podařilo. Následně se nám to povedlo do poločasu úplně otočit, to nám mělo pomoci. Bohužel jsme na začátku druhé půle udělali úplně zbytečnou chybu v komunikaci, VAR (videorozhodčí) našel faul a penaltu, čímž Teplice vyrovnaly. Od té chvíle to bylo otevřené. Dalším zlomovým momentem byla červená karta, soupeř šel do deseti. V závěru jsme si vytvořili tři tutové šance, z nichž jsme měli jednu proměnit a utkání vyhrát. Takže jsme zklamaní."

Zdenko Frťala (Teplice): "Myslím, že to bylo nadstandardní severočeské derby. Nemyslím si, že remíza je ztráta, musíme respektovat kvality domácích. Vstup pro nás byl fantastický, dokázali jsme se dvakrát prosadit po střelbě ze střední vzdálenosti. Pak přišla chyba, dali jsme si vlastní gól, který nás trochu rozhodil. Domácí za to byli odměněni poločasovým vedením 3:2. Ale jsem rád, že jsme na to dokázali reagovat. Potom když jsme šli do deseti, jsme pustili domácí jen k jedné šanci. Naše defenziva pracovala dobře."

Slovan Liberec - FK Teplice 3:3 (3:2)

Branky: 19. vlastní Chaloupek, 27. Doumbia, 39. Varfolomejev - 9. Knapík, 11. Havelka, 51. Fila z pen. Rozhodčí: Kotala - Kotík, Dresler - Kocourek (video). ŽK: Doumbia - Mareček, Hronek, Jukl, Jásir. ČK: 73. Hronek. Diváci: 2327.

Liberec: Vliegen - Mikula (84. Preisler), Chaluš, Purzitidis (83. Hudák) - Fukala, Doumbia, Varfolomejev (66. Okoh), Žambůrek, Ghali - Tupta (58. Višinský), Rabušic (58. Kulenovič). Trenér: Kozel.

Teplice: Grigar - Mareček, Chaloupek, Mičevič - Hronek, Jukl, Knapík, Havelka (71. Jásir), Radosta - Vachoušek (56. Gning), Fila (81. Dramé). Trenér: Frťala.