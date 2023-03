Firmy: Nájemné kanceláří v ČR roste, servisní poplatky stouply až o polovinu

Praha - Nájemné kanceláří v prvním čtvrtletí v Česku vzrostlo. Při platbě v eurech se podle informací realitně-poradenské společnosti 108 Agency, které má ČTK dispozici, růst pohybuje kolem devíti procent a v případě nájmů v korunách přes 15 procent. Rychlejším tempem rostou servisní poplatky. Poradenská firma Prochazka & Partners uvedla, že u levnějších budov dnes tyto platby můžou tvořit 50 až 60 procent výše nájemného, o polovinu více než dříve.

Rostoucí výše nájemného je podle 108 Agency reakcí na rostoucí ceny energií a aktivování valorizačním doložek umožňující pronajímatelům navyšovat meziročně nájemné o inflaci. Firma uvádí, že v nových kancelářských budovách v prémiových lokalitách v Praze vystoupalo nejvyšší nájemné až na 30 eur (720 Kč) za metr čtvereční měsíčně.

Vedoucí výzkumu společnosti Prochazka & Partners Jaromír Sachunský uvedl, že extrémní hodnoty kolem 30 eur za metr čtvereční se týkají pouze ojedinělých projektů v centru metropole. Myslí si, že v horizontu několika let to není hodnota, ke které by se blížilo nájemné v ostatních lokalitách - v této souvislosti zmínil Anděl, Karlín nebo Pankrác.

"Zde se u nových budov aktuálně pohybujeme na úrovni kolem 18 eur (432 Kč) za metr čtvereční, což je dnes podle developerů hodnota, pod kterou se u nové výstavby jít v podstatě nedá," řekl Sachunský.

Obě firmy se shodly, že podstatně vzrostly u kanceláří servisní poplatky, jejichž součástí jsou i spotřeba elektrické energie a vytápění společných prostor. Meziročně je to místy až 50 procent, uvádí 108 Agency. Rozptyl je mezi 4,5 až osmi eury (108 až 192 Kč) za metr čtvereční měsíčně.

Dříve servisní poplatky tvořily 25 až 35 procent nájemného, nyní to může podle Sachunského být 50 až 60 procent. "V případě nových prostor je pro nájemce stále důležitější požadavek na úsporný a efektivní provoz budovy a pronajatých prostor, a to jak z pohledu samotných nákladů, tak i z pohledu splnění kritérií (odpovědného investování) ESG. Zahraniční společnosti zpravidla tak již budovu bez dostatečně vysokého energetického certifikátu do svého výběru ani nezahrnou," dodal Sachunský.

Nájemci se snaží s vlastníky kancelářských nemovitostí domluvit na zafixování meziročního navyšování základního nájemného. Zatímco u skladů a výrobních hal developeři a vlastníci v některých případech nabízejí tři až čtyři procenta zastropování valorizace nájemného, v administrativních nemovitostech je to minimálně pět procent. "A to jen ve vzácných případech. Jinak je požadováno navyšování kopírující míru inflace," uvedla 108 Agency.

Dochází i ke snižování pronajaté plochy. "Nejsou vzácné případy, kdy s klienty i z nejvýdělečnějších oblastí jako IT řešíme snížení pronajímané plochy o 50 až 75 procent," řekla Lena Popová z oddělení kanceláří společnosti 108 Agency. Dodala, že optimalizace není způsobena jen snahou ušetřit náklady za pronájem, ale rovněž přetrvávající oblibou práce z domova.