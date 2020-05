FAČR posune začátek letního přestupového okna na 3. srpna

Praha - Fotbalová asociace ČR kvůli pandemii koronaviru posune začátek letního přestupového okna až na 3. srpna. Po úterním grémiu o tom informovalo vedení Ligové fotbalové asociace, která řídí profesionální soutěže. Hráči tak nebudou moci v aktuálním ročníku, který se vinou koronavirové pauzy prodlouží přes 30. června, nastoupit za jiný klub, i kdyby v novém působišti měli od 1. července podepsanou smlouvu.

Nové kontrakty začnou platit až 3. srpna, tedy den po nejzazším termínu ukončení této sezony. Grémium LFA v úterý schválilo restart aktuálního ročníku profesionálních soutěží a jeho prodloužení přes 30. června, kdy za běžných okolností smlouvy fotbalistům končí.

"Fotbalová asociace ČR čekala na naše rozhodnutí, do kdy chceme hrát. My jsme si řekli nejzazší termín, to je informace, kterou máme z UEFA, a je to 2. srpna. FAČR změní přestupové okno v ČR, začne od 3. srpna. To znamená, že do té doby můžete mít podepsanou smlouvu, jakou chcete, ale za nový klub nenastoupíte," řekl novinářům výkonný ředitel LFA Tomáš Bárta.

O možnosti posunout kvůli přerušeným soutěžím letní přestupové okno už dříve informovala světová federace FIFA, učinit tak mohou jednotlivé země. V Česku by za obvyklé situace přestupní období začalo 1. července.

Smlouvy, které vyprší k 30. červnu, mají být prodlouženy až do konce posunutého aktuálního ročníku. Dohodnout se na tom však musí hráč s klubem. Grémium se také vyslovilo pro to, aby se stejně prodloužila i hostování, která k 30. červnu končí.

"Kluby jasně deklarovaly, že kdo má hráče na hostování, tak ho tam prostě nechá do konce soutěžního ročníku za stejných podmínek, jako tam byl. Kluby jsou solidární, jasně zaznělo, že si nebudou hráče z hostování brát," uvedl předseda LFA Dušan Svoboda.

"Co se týče přestupů, nikdo nemůže nikomu zakázat podepsat někde smlouvu. Hráč má smlouvu od 1. července, mohl ji podepsat ještě před koronavirem, akorát je mu to k ničemu, protože v novém klubu nemůže v této sezoně hrát a s největší pravděpodobností ani trénovat," podotkl Svoboda.

"Pokud přijde za hráčem stávající klub, řekne: Franto, budeme hrát ještě 14 dní a chceme s tebou ještě prodloužit smlouvu. Samozřejmě Franta na to kývnout může i nemusí, to je na dohodě. Ale racionálně myslím, že se na tom každý dohodne. Pro hráče jsou to peníze, zápasové zatížení a těžko si ho někdo vezme do tréninku," dodal Svoboda.