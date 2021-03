Extraliga volejbalistek kvůli covidu skončila, titul má Liberec

Praha - Český volejbalový svaz předčasně ukončil kvůli koronaviru extraligu žen. Důvodem je karanténa ve dvou týmech a velký počet nakažených v dalším. Mistryněmi se ještě před začátkem semifinále staly vítězky základní části z Dukly Liberec.

"Reglement FIVB určuje národním federacím ukončit ligové soutěže do 18. dubna a tím pádem UNIQA extraliga žen nemá volné termíny po vypršení povinné karantény postižených týmů," stojí ve zprávě svazu. Kvůli covidu-19 se neodehrálo rozhodující páté čtvrtfinále mezi VK Brno a Ostravou, pozitivně testované hráčky má také Olymp Praha.

"Přijdeme sice o soutěžní vrchol letošní extraligy žen, ale na druhou stranu máme jistotu, že směrem ke zdraví hráček jsme udělali maximum," řekl předseda svazu Marek Pakosta. "Z pohledu regulérnosti a kredibility soutěže by bylo pokračovat značně riskantní," dodal za Asociaci volejbalových profesionálních klubů Martin Gerža.

Jedním z faktorů v rozhodování bylo i to, že již začátkem května čeká ženskou reprezentaci kvalifikace na mistrovství Evropy. "A jakékoli posouvání termínů by mohlo ohrozit plynulou přípravu národního celku," uvedl svaz a zároveň zdůraznil, že se snaží vyhnout spekulacím o obcházení epidemiologických opatření. "Snahou vedení volejbalového svazu je vrátit děti do hal, na tréninky a začít normální volejbalovou přípravu nejen pro profesionály."

Premiérový český titul získaly hráčky liberecké Dukly, které vyhrály základní část o čtyři body před Olympem. Třetí skončila Olomouc. "Rozhodnutí respektujeme, i když se s ním náš klub po sportovní stránce neztotožňuje," uved na webu olomouckého klubu jeho předseda Jiří Zemánek.

Volejbalistky nedohrály soutěž kvůli koronaviru ani před rokem, vítězky tehdy vyhlášeny nebyly. Extraliga mužů by měla pokračovat.