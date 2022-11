Expert: Iniciativa Ukrajiny se snižuje, a to i kvůli nedostatku zbraní

Brno - Iniciativa Ukrajiny na bojišti se podle Zdeňka Petráše z brněnské Univerzity obrany snižuje, a to kvůli únavě vojsk a nedostatku zbraní a munice. Petráš to napsal v analýze pro ČTK. Ukrajina v posledních měsících přešla v několika oblastech do protiofenzívy, ruskou armádu místy vytlačila o desítky kilometrů zpět.

Konflikt na Ukrajině podle Petráše takřka po devíti měsících dostal novou podobu. Od statické opotřebovávací války se podle něj díky ukrajinské protiofenzívě přesunul do podoby manévrovací s celkem vysokou dynamikou operační činnosti. "Nicméně v současné době je znatelné snížení dynamiky vedení operace a tím pádem i iniciativy na straně Ukrajiny. Tuto skutečnost bude mít na svědomí značná únava vojsk a rovněž tak nedostatek zbraní a munice, hlavně pak munice pro dělostřelectvo a raketové vojsko," uvedl Petráš.

Na druhé straně podle něj ale ukrajinská armáda několikrát prokázala schopnost rychle přeskupit své jednotky do míst, kde to protivník neočekával a kde se projevilo jeho slabé místo. Především v severovýchodní části frontové linie, tedy v oblasti Charkova, a v části jižní v oblasti Chersonu. "Zde došlo i k zásadním územním ziskům a vytlačení protivníka z okupovaného území. Nicméně tyto územní zisky a jejich vojenská kontrola ukrajinskými silami bude mít pravděpodobně dosti podstatný vliv na další vývoj konfliktu. To je otázka především části Chersonu, hlavně pak západního břehu Dněpru,"L uvedl Petráš.

Faktem ale podle něj je, že si ukrajinská protiofenzíva vyžádala značné nasazení zbraňových a materiálních prostředků a pro zachování stejné intenzity operačního úsilí je potřebné vynaložit další prostředky. Ty ale Ukrajina podle Petráše v současnosti asi nebude mít a očekává je v podobě zahraniční pomoci.

Petráš uvedl, že ruská strana se v reakci na vývoj operace uchyluje k útokům na civilní cíle a na kritickou infrastrukturu ukrajinského hospodářství ve snaze otupit materiální a logistickou podporu ukrajinských sil na frontě a demoralizovat ukrajinské obyvatelstvo. "Ze strany Ruska se jedná o využití nepřímé strategie, kdy nedochází k přímé konfrontaci na bojišti. Zda se jedná o záměr ruského velení či je k tomuto postupu Rusko přinuceno vývoje samotným, však ukáže až čas," uvedl Petráš.