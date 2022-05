EK navrhuje zákaz dovozu ruské ropy, Rusové pronikli do oceláren Azovstal

Kyjev/Brusel - Evropská komise navrhla do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do Evropské unie v reakci na ruský útok na Ukrajinu. Opatření je součástí šestého balíku sankcí, o němž nyní budou jednat členské státy. Maďarsko má vůči podobě sankcí výhrady, Česko a Slovensko budou požadovat odklad platnosti ropného embarga. Na Ukrajině pokračují snahy o evakuaci Mariupolu, který je již téměř celý pod kontrolou ruských vojsk. Podle ukrajinského webu Ukrajinska pravda do oceláren Azovstal, poslední ukrajinské bašty v Mariupolu, pronikly ruské síly. Na místě se odehrávají těžké boje.

Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové je cílem nově navržených sankcí stejně jako v případě předchozích postihů omezit možnosti režimu prezidenta Vladimira Putina pokračovat v agresi proti Ukrajině. "Putin chtěl vymazat Ukrajinu z mapy. Rozhodně neuspěje. Naopak, Ukrajina povstala v jednotě. A nyní se potápí jeho země, Rusko," prohlásila von der Leyenová, podle níž má nový sankční balík dále oslabit ruskou ekonomiku a znemožnit její modernizaci.

Evropský blok by podle návrhu rovněž odpojil od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruskou banku Sberbank a dva další bankovní domy. Evropská komise chce také potrestat představitele ruské armády odpovědné za zvěrstva proti civilistům v Buči a za útok na Mariupol. Trojice ruských státních televizí šířících kremelskou propagandu by dostala zákaz vysílat v unijních zemích.

Maďarsko nicméně oznámilo, že balík sankcí obsahujících ruské ropné embargo nepodpoří, protože by tím ohrozilo svou energetickou bezpečnost. Slovensko, které k podobnému kroku dříve vyjádřilo výhrady, je ochotno na zákaz dovozu ropy z Ruska přistoupit, pokud dostane tříletý odklad.

Český premiér Petr Fiala řekl, že Česko je připraveno návrh podpořit, pokud bude mít odklad do té doby, než bude navýšena kapacita ropovodů, které mohou do ČR ropu dopravit. To by podle něj mohlo trvat dva až tři roky. "Aby se Evropa zbavila energetické závislosti na Rusku, potřebujeme k tomu solidaritu evropských zemí," uvedl ministerský předseda.

Ruská armáda pokračovala podle ukrajinských médií v úterý večer v ostřelování Lvova, Dnipra, okolí Kyjeva a cílů v Kirovohradské oblasti. Zasažen byl i blíže neupřesněný objekt v horách Zakarpatské oblasti, šlo o první ruský úder v tomto regionu od začátku války.

Podle gubernátora Doněcké oblasti Pavla Kyrylenka dnes pokračuje snaha o evakuaci civilistů z přístavu Mariupol, který je - s výjimkou tamních oceláren Azovstal - obsazený ruskými invazními silami. Odchod civilistů z bojové zóny nicméně podle Ukrajiny ztěžují pokračující útoky ruských vojsk. Moskva z průtahů viní ukrajinské bojovníky.

List Ukrajinska pravda s odkazem na své zdroje uvedl, že ruské jednotky do oceláren Azovstal už pronikly. Mariupolský starosta Vadym Bojčenko také upozornil na tvrdé boje a dodal, že na evakuaci z průmyslového areálu čeká mimo jiné i přes 30 dětí. Řekl také, že s ukrajinskými vojáky, kteří jsou v ocelárnách, ztratila armáda kontakt.

Ruský ministr obrany Sergej Šojgu řekl, že Mariupol je již zcela pod kontrolou ruských sil, ačkoliv Kyjev tvrdí, že v částech města nadále kladou odpor ukrajinští obránci. Šojgu přitom znovu poznamenal, že Moskva považuje vozidla převážející zbraně od zemi NATO za legitimní cíle.

Běloruská armáda dnes zahájila rozsáhlé cvičení, které bylo podle médií neočekávané. Minsk tvrdí, že manévry nepředstavují žádnou hrozbu pro sousední země ani pro evropské společenství obecně.

Rusko zakázalo vstup na své území celkem 63 japonským občanům, na seznamu je mimo jiné i premiér Fumio Kišida a členové jeho vlády. Krok je odpovědí na sankce uvalené japonskou vládou na Rusko.

Své postihy dnes zpřísnil Londýn, který zakázal ruským firmám využívat služeb britských účetních a poradenských firem. Uvalil také sankce na některá ruská média, včetně stanice RT, dříve Russia Today, a Sputnik, která považuje za dezinformační zdroje šířící propagandu ruského prezidenta Putina.

Šéfka Evropské komise von der Leyenová dnes řekla europoslancům, že by EU měla začít připravovat balíček na poválečnou obnovu Ukrajiny, celkové náklady na rekonstrukci země přitom odhadla na stamiliardy eur (biliony korun). Řekla také, že úspěšná obnova připraví Ukrajinu na členství v EU. Podle ukrajinského ukrajinského premiéra Denyse Šmyhala Ukrajina zatím dostala od mezinárodních partnerů během ruské invaze pomoc ve výši 4,5 miliardy eur (přes 110 miliard korun).

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov dnes popřel, že by se Putin chystal 9. května vyhlásit Ukrajině oficiálně válku, jak dříve informovala americká televizní stanice CNN. Peskov zároveň podle Interfaxu popřel, že v tento den Rusko vyhlásí všeobecnou mobilizaci. Oficiální vyhlášení války by Putinovi podle CNN umožnilo mimo jiné mobilizaci záložníků a odvody branců.

