Dvořák nasměroval Pardubice k výhře: Gól nás uklidnil, řekl

Pardubice - Hokejisté Pardubice sice ve čtvrtfinále s Olomoucí prohrávali, ale obratem během 60 sekund strhli vedení na svou stranu a dokráčeli k výhře 5:1. O vítěznou trefu se postaral v čase 11:44 střelou zpoza levého kruhu obránce Tomáš Dvořák, pro kterého to byla ve 32. duelu v play off v kariéře vůbec první branka.

"Bylo hodně důležité, že se nám v přesilovce podařilo vyrovnat a vzápětí dát druhý gól. To nás trochu uklidnilo," řekl novinářům Dvořák, která má celkově v extralize na kontě z 437 utkání 23 branek.

Po trenérské výzvě Olomouce nebyl v 7. minutě uznán gól Roberta Kousala, vzápětí navíc Východočeši při signalizovaném vyloučení inkasovali po trefě Jana Káni. "Gól nám dal trochu klidu, protože se utkání nevyvíjelo od začátku podle našich představ. Naštěstí jsme vyhráli," konstatoval Dvořák.

Zatímco Hanáci za sebou měli zápasy předkola, Dynamo nastoupilo po téměř dvoutýdenní přestávce. "Měli jsme pauzu, ve které jsme si trochu odpočinuli a dobře potrénovali. Potom už jsme se připravili na Olomouc. Chtěli jsme první zápas vyhrát, to se povedlo," podotkl sedmadvacetiletý obránce Pardubic.

Východočeši další momenty utkání zvládli a do konce duelu ještě přidali další tři góly. "S Olomoucí je každý zápas vyrovnaný. Jsou nepříjemní, musíme se opět připravit a znovu vyhrát," prohlásil Dvořák.

Druhý duel série na čtyři vítězné zápasy se bude hrát v sobotu opět v Pardubicích. "Musíme dobře zregenerovat a připravit se, protože to bude zase nový zápas. Máme zatím jen jeden bod," konstatoval Dvořák.

Hned v prvním utkání podporovala hráče Dynama vyprodaná pardubická hala. "Celou sezonu chodí hodně lidí, dnes to jen potvrdili. Diváci jsou nažhavení na hokej, jsme rádi, že nás podporují," pochvaloval si Dvořák.

Po ještě delší pauze než zbytek týmu se představil pardubický útočník Robert Kousal, který chyběl už v závěru základní části kvůli nemoci. "Měl jsem ještě delší volno než kluci, byl jsem na play off nažhavený," řekl Kousal, jehož branka v 7. minutě nebyla uznána.

Zanedlouho ale vymyslel ideální nahrávku na Mateje Pauloviče, který vyrovnal na 1:1. "Nikam naslepo bych to nedával, ale viděl jsem Mateje, jak tam najíždí. Měl to na volej, tak jsem to zkusil a Paulo to skvěle vystřelil z první," popsal Kousal.

Dynamo pak hrálo koncentrovaně a tlačilo se za dalšími góly. "Play off se hraje jinak, nemůžete si dovolit propadat. I to jsme v hlavách měli. Myslím, že to byl skoro perfektní výkon. Doufám, že na to navážeme i v sobotu," dodal Kousal.