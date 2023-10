Druhý Litvínov vyzve třetí Spartu, Pardubice budou hájit pozici lídra extraligy

Praha - Souboj dvou tradičních soupeřů Litvínova a Sparty bude i s ohledem na aktuální postavení obou celků v tabulce šlágrem pátečního programu celkem pěti zápasů 10. kola hokejové extraligy. Severočeši jsou druzí jen o skóre za vedoucími Pardubicemi, Pražané hned za nimi. Dynamo bude hájit pozici lídra a posledního neporaženého týmu v základní hrací době v utkání proti Mladé Boleslavi.

Litvínov protáhl vítěznou sérii od úvodní porážky v Pardubicích už na osm utkání. A uspět chce i proti Pražanům. "Sparta má každoročně výborný tým, bude to další skvělý zápas. Doufám, že zase přijdou lidi a bude parádní atmosféra. Chceme vyhrát každý zápas a je jedno, proti komu hrajeme," řekl útočník Lukáš Válek.

"Sparta je kvalitní soupeř, ambiciózní. Jde o velice kompaktní tým, který hraje v pěti lidech dopředu i dozadu, velmi dobře pracují s prostorem a dobře se pohybují," vyzdvihl hlavní kouč Litvínova Karel Mlejnek. "Věřím, že se velmi dobře připravíme, nenecháme se ničím překvapit a odehrajeme utkání, do kterého dáme maximum našeho maxima. Byť to bude teprve 10. kolo, věřím, že to může být jeden z nejlepších zápasů první čtvrtiny," dodal Mlejnek.

Sparťané po šestizápasové vítězné šňůře v úvodu sezony prohráli dvě z posledních tří utkání, přestože hráli v domácím prostředí. V neděli podlehli Liberci 1:4. "Neměli jsme sílu a energii. Nebyli jsme takoví živí. Bylo to takové mdlé, prohrávali jsme osobní souboje. Neudrželi jsme se v útočné třetině na puku. Nevím, co se stalo, ale nebyli jsme to my," přemítal nad příčinami neúspěchu obránce Michal Kempný.

"Přišlo mi, že jsme tentokrát byli jako profesoři, kteří jsou bez šťávy. V příštím zápase musíme odevzdat úplně jiný výkon. Je začátek sezony, pořád je na čem pracovat. Myslím si ale, že se máme od čeho odrazit," řekl útočník Ondřej Najman.

Věří, že už v Litvínově přijde náprava. "Úplně se to nečekalo, že začnou tak dobře, ale tým mají kvalitní. Jsou teď na vlně, takže se na ten zápas hrozně těším, obzvlášť ještě když hrajeme u nich doma. Je to tam vždy nepříjemné, fanoušci je ženou dopředu. Hala je taková zvláštní, ale odehrálo se tam hodně historických bitev. Bude to pro nás výborná výzva," prohlásil Najman.

Z případné ztráty Litvínova by těžily Pardubice, které nastřádaly stejně bodů (23), ale mají lepší skóre. Východočeši dosud nevyšli ani jedinkrát naprázdno, vedle sedmi výher mají dvě porážky v nastavení. "Sezona pro nás začala skvěle, máme na čem stavět, ale je to dlouhodobá část a to důležité teprve přijde," zdůraznil v rozhovoru pro klubový web útočník Tomáš Vondráček.

Mladá Boleslav přijede na led lídra a hlavního favorita soutěže s tíhou série čtyř zápasů bez zisku bodu, během níž navíc svěřenci kouče Jiřího Kalouse inkasovali pokaždé minimálně čtyři branky. "Musíme tvrdě makat. Koukneme se na videa, co můžeme udělat lépe. A potom to budeme dělat lépe. Musíme být trpěliví a hrát jednoduše. Prohry nás štvou, proto musíme získat sebedůvěru a být chytřejší," uvedl pro klubový web finský útočník Juhamatti Aaltonen.

Až na dně tabulky jsou trochu překvapivě Vítkovice. Ostravané ztratili šest z posledních sedmi utkání. Ve středu si ale alespoň trošku spravil tým kouče Miloše Holaně náladu vydřenou výhrou 4:3 v prodloužení nad Bielem v Lize mistrů. "Doufáme, že to bude třeba odrazový můstek. V pátek nás čeká těžký Liberec, takže doufám, že si z toho něco odneseme. Někteří kluci nabrali sebevědomí, doufám, že to bude dobré," přál si útočník Jakub Kotala, jenž proti švýcarskému týmu dvakrát skóroval.

Hokejisté Liberce se musí v nejbližších zápasech obejít bez kapitána Michala Birnera. Zkušený útočník má za sebou drobný artroskopický zákrok a k tréninku se vrátí přibližně za dva týdny. V Ostravě budou Bílí Tygři usilovat o čtvrtou výhru po sobě, sami ale dobře vědí, že mají stále na čem pracovat. "Celý začátek sezony nás bohužel provází nedisciplína," konstatoval trenér Filip Pešán přes poslední úspěch na ledě Sparty.

České Budějovice získaly za poslední dvě utkání jen bod, připsaly si dvě těsné porážky s výsledkem 3:4, z toho jednu v prodloužení. V pátek změří síly s Karlovými Vary. K návratu na vítěznou stezku má pomoci i čerstvá posila - útočník Jáchym Kondelík. "Budeme chtít překlopit výsledky na naši stranu, bodovat a udělat vítěznou šňůru. Sezonu jsme nezačali špatně. Musíme takto pokračovat a doufejme, že se budeme držet nahoře," přál si v rozhovoru pro klubový web obránce Mikuláš Hovorka.

Hodně podobně jsou na tom i Západočeši. Na pátý Motor ztrácejí tři body, k dispozici mají jedno utkání k dobru, ale poslední dvě vystoupení skončila bez zisku po porážkách doma 1:4 s Litvínovem a naposledy 1:5 v Třinci. "Je začátek sezony a my jsme měli povedený vstup. Teď dva zápasy nám to tam nepadalo. Musíme to hodit za hlavu a připravit se na páteční duel s Motorem," uvedl útočník Tomáš Rachůnek.

Do Olomouce přijede Hradec Králové. Hanáci po třech zápasech bez zisku v posledních třech utkáních nevyšli ani jednou naprázdno a posbírali pět bodů. "Bodovali jsme sice potřetí za sebou, ale bodů mohlo být víc. Musíme se z toho poučit a celkově potřebujeme hlavně ty třetí třetiny lépe zvládat," řekl brankář Branislav Konrád.

Královéhradečtí načnou v Olomouci sérii tří zápasů v arénách soupeřů. Následně se představí na Spartě a v Plzni. "Je ale jedno, jestli hrajeme doma nebo venku. Pořád musíme makat na sto procent a snažit se vyhrávat," zdůraznil útočník Matěj Chalupa.

Zbývající zápas kola mezi Třincem a Kladnem se odehraje až ve středu 31. ledna.

Statistické údaje před zápasy 10. kola hokejové extraligy HC Verva Litvínov (2.) - HC Sparta Praha (3.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: David Kaše 8 zápasů/11 bodů (3 branky + 8 asistencí) - Michal Řepík 9/11 (6+5). Statistiky brankářů: Matej Tomek průměr 2,69 obdržené branky na zápas a úspěšnost zákroků 92,02 procenta, Šimon Zajíček 1,00 a 97,78 - Jakub Kovář 1,61, 93,01 procenta a jednou udržel čisté konto, Josef Kořenář 2,77 a 90,32. Zajímavosti: - Litvínov po úvodní porážce v Pardubicích 1:5 vyhrál osmkrát za sebou a ztratil jediný bod - Verva ve všech pěti domácích duelech v tomto ročníku naplno bodovala - Sparta po úvodní sérii šesti vítězství prohrála dva z posledních tří zápasů - Pražané, kteří se venku představí po čtyřech vystoupeních v O2 areně za sebou poprvé od 27. září, vyhráli mimo svůj led všechny tři duely v nové sezoně a ztratili jediný bod - Sparta vyhrála čtyři z posledních šesti vzájemných zápasů, ale v Litvínově dvakrát za sebou nebodovala - Obránce David Němeček ze Sparty může v neděli proti Hradci Králové sehrát 300. zápas v extralize HC Vítkovice Ridera (14.) - Bílí Tygři Liberec (7.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Marek Kalus, Peter Mueller oba 8/8 (3+5) - Oscar Flynn 9/9 (3+6). Statistiky brankářů: Lukáš Klimeš 2,62 a 90,68, Matěj Machovský 4,39 a 81,01 - Dávid Hrenák 2,96 a 90,37, Daniel Král 3,05 a 91,30. Zajímavosti: - Střídačku Ostravanů v pondělí opustil asistent trenéra Miloše Holaně Radek Philipp a nahradili jej sportovní manažer Roman Šimíček a Pavel Trnka. - Vítkovice dvakrát za sebou nebodovaly a prohrály šest z posledních sedmi zápasů - Ostravané po úvodní sérii tří domácích proher naposledy doma 1. října porazili Olomouc 4:3 v prodloužení - Liberec, který zakončí sérii tří zápasů venku, třikrát v řadě vyhrál a venku po šňůře čtyř proher zvítězil dvakrát za sebou - Vítkovice bodovaly s Libercem čtyřikrát za sebou, z toho třikrát vyhrály - Ostravané ve středu doma v Lize mistrů zdolali Biel-Bienne 4:3 v prodloužení, příští týden v úterý se představí v Ingolstadtu - Útočník Vojtěch Lednický z Vítkovic může v neděli na ledě Komety Brno sehrát 100. utkání v extralize. Banes Motor České Budějovice (5.) - HC Energie Karlovy Vary (8.). Začátek zápasu: 17:30. Nejproduktivnější hráči: Adam Kubík 9/9 (6+3) - Dávid Gríger 8/8 (4+4). Statistiky brankářů: Dominik Hrachovina 2,44, 92,03 a jednou udržel čisté konto - Dominik Frodl 2,15, 93,39 a jednou udržel čisté konto, Vladislav Habal 5,00 a 84,85. Zajímavosti: - Motor dvakrát za sebou prohrál, což se mu stalo poprvé v sezoně - České Budějovice doma po úvodních třech výhrách naposledy podlehly Liberci 3:4 v prodloužení - Karlovy Vary dvakrát za sebou nebodovaly a prohrály čtyři z posledních šesti utkání - Energie venku z minulých čtyř vystoupení vyhrála jen jednou - Karlovy Vary ve vzájemných soubojích vyhrály čtyřikrát za sebou a neztratily ani bod HC Olomouc (10.) - Mountfield Hradec Králové (6.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Rok Macuh 9/7 (2+5) - Jérémie Blain 9/11 (3+8). Statistiky brankářů: Branislav Konrád 2,49, 90,45 a jednou udržel čisté konto, Jakub Sedláček 3,65 a 90,09 - Henri Kiviaho 1,61, 93,26 a jednou udržel čisté konto, Patrik Bartošák 1,80, 93,10 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Olomouc sice bodovala třikrát za sebou, ale prohrála pět z posledních šesti zápasů - Hanáci doma vyhráli tři ze čtyř duelů v tomto ročníku - Hradec Králové prohrál pět z uplynulých sedmi duelů, ale jen ve dvou z nich vyšel naprázdno - Mountfield venku bodoval ve všech čtyřech utkáních v sezoně a třikrát z toho zvítězil - Hradec Králové vyhrál deset z posledních dvanácti vzájemných duelů a obě porážky za toto období si připsal v minulém ročníku - Francouzský útočník Jordann Perret z Hradce Králové v neděli oslaví 29. narozeniny HC Dynamo Pardubice (1.) - BK Mladá Boleslav (11.). Začátek zápasu: 18:00. Nejproduktivnější hráči: Lukáš Radil 9/12 (8+4) - Juhamatti Aaltonen 9/9 (3+6). Statistiky brankářů: Roman Will 1,84 a 91,98, Milan Klouček 3,00 a 88,00 - Filip Novotný 3,14 a 90,00, Jan Růžička 2,37, 91,67 a jednou udržel čisté konto. Zajímavosti: - Pardubice bodovaly ve všech devíti utkáních v sezoně a jen dvakrát prohrály - Dynamo je ze čtyř domácích vystoupení v ročníku stoprocentně úspěšné - Mladá Boleslav po sérii tří vítězství čtyřikrát za sebou nebodovala - Bruslařský klub ze čtyř utkání venku v sezoně třikrát prohrál a získal jen dva body - Pardubice ve vzájemných zápasech třikrát za sebou vyhrály a čtyřikrát v řadě bodovaly - Dynamo se v úterý představilo v Lize mistrů v Ženevě, kde prohrálo 2:3 v prodloužení, a příští týden ve středu nastoupí v Belfastu - Finský útočník Matti Järvinen z Mladé Boleslavi v sobotu oslaví 34. narozeniny Další program: Neděle 15. října - 11. kolo: 14:30 HC Kometa Brno - HC Vítkovice Ridera, 15:30 HC Energie Karlovy Vary - HC Dynamo Pardubice, 16:00 HC Sparta Praha - Mountfield Hradec Králové, BK Mladá Boleslav - HC Škoda Plzeň, 17:00 Banes Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec, 17:30 HC Verva Litvínov - Rytíři Kladno.