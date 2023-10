Hradec Králové vyhrál v Olomouci po nájezdech, rozhodl Blain

Olomouc - Hokejisté Hradce Králové vyhráli v 10. kole extraligy na ledě Olomouce 2:1 po samostatných nájezdech, uspěli ve třetím z posledních čtyř zápasů a posunuli se na čtvrté místo tabulky. Hanáci naopak prohráli šestý z posledních sedmi zápasů a jsou desátí.

Atraktivní začátek utkání nabídl hned v první minutě trestné střílení. Bambula zamířil v úniku jen do tyče hostující branky, zároveň byl však faulován. K nájezdu se rozjel Orsava, jehož zakončení z bekhendového blafáku muselo být přezkoumáno u videa. Gólu se ale domácí nedočkali, puk brankovou čáru nepřekročil.

Poté převzal iniciativu Hradec a vytvořil si několik nadějných příležitostí, jenže Okuliar, Jasper ani Tamáši branku nevstřelili. Prosadil se až napodruhé Okuliar, který v samostatném úniku po kličce zasunul puk za Konráda. Aktivnější hosté mohli přidat ještě druhou branku, ale pokusy Perreta i Jergla olomoucký brankář vychytal.

Dvěma dobrými zákroky se na začátku druhé třetiny prezentoval Bartošák, který pokryl jak střelu Bambuly, tak ještě nebezpečnější dorážku Navrátila. Poté se hra vyrovnala a hrálo se delší dobu bez větších šancí. To platilo až do olomouckého závaru před brankou a dorážky Macuha, která po šťastném odrazu přeletěla brankáře Bartošáka a zapadla do sítě.

Také třetí třetina byla dlouho bez šancí, které přišly až při přesilové hře Olomouce. Nejdříve během ní ujel královéhradecký Okuliar a téměř zopakoval stejné řešení jako u své první branky, jenže Konrád tentokrát zasáhl betonem. Poté se před Bartošákem zjevil osamocený Nahodil, jehož zakončení ukryl hostující brankář v lapačce.

V základní hrací době se tak utkání nerozhodlo. V prodloužení byli aktivnější Východočeši, ale v největší šanci Jergl puk mezi Konrádovy betony nedostal. Na druhé straně střílel dvakrát Navrátil, nejdříve však trefil pouze boční síť a poté blokujícího hráče. Vítěze tak určily nájezdy, ve kterých byly úspěšnější hosté. Konráda překonali Pavelka, Blain a Okuliar, Bartošáka přelstil jej Orsava.

Hlasy trenérů po utkání:

Róbert Petrovický (Olomouc): "Trestné střílení v první minutě a čekání na verdikt nás na začátku zápasu paradoxně trochu přibrzdilo. Ale i tak jsme začátek zápasu měli dobrý. Chvíli nám však trvalo než jsme se přizpůsobili rychlosti hostujících hráčů, kteří jsou velmi dobří bruslaři. Ve druhé třetině jsme se zlepšili a hra se vyrovnala. Zápas pak byl otevřený až do konce, bylo to o jedné chybě a brance. Oba brankáři podali výborný výkon. V prodloužení se pak hrál se skvělý hokej z jedné strany na druhou. Nájezdy už jsou loterie, ale je potřeba také dát góly. Jsme rádi, že se nám daří bodovat, momentálně už ve čtvrtém zápase po sobě. Na druhou stranu nás mrzí prohra v nájezdech, bodů mohlo být ještě víc."

Tomáš Hamara (Hradec Králové): "Jsme dnes spokojeni se ziskem dvou bodů. V první třetině jsme dominovali a kromě gólu jsme během ní mohli proměnit další tři gólové šance. Trápí nás teď produktivita, už několik zápasů v řadě neproměňujeme šance. Po první třetině přišlo z naší strany uspokojení, ale také Olomouc se výrazně zlepšila. Měli jsme problém s tím, jak nás dohrávali. Třetí třetina byla vyrovnaná, pomohla nám ubráněná oslabení. Mohli jsme pak rozhodnout ze dvou šancí v prodloužení, ale jsme rádi, že jsme zvládli nájezdy a získali rozdílový bod."

HC Olomouc - Mountfield Hradec Králové 1:2 po sam. náj. (0:1, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky a nahrávka: 34. Macuh (Rašner) - 10. Okuliar, rozhodující nájezd Blain. Rozhodčí: Kika, Vrba - Blažek, Špůr. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 4208.

Olomouc: Konrád - Řezníček, Ondrušek, A. Rutar, Sirota, T. Černý, Švrček, Rašner - Bambula, J. Knotek, Navrátil - P. Musil, Macuh, Chmielewski - Orsava, Nahodil, Kusko - Kucsera, Anděl, Kunc. Trenér: Tomajko.

Hradec Králové: Bartošák - Blain, Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, T. Pavelka, Gaspar - Šťastný, Zachar, R. Pavlík - Jasper, Tamáši, Okuliar - Jergl, Lalancette, Perret - Eberle, Pilař, A. Novotný. Trenér: T. Martinec.