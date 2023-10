Litvínov zdolal Spartu 4:2 a oslavil devátou výhrou za sebou

Litvínov (Mostecko) - Hokejisté Litvínova porazili v 10. kole extraligy Spartu 4:2 a devátou výhrou za sebou vyrovnali klubový rekord ze sezon 1977/78 a mistrovského ročníku 2014/15. Pražané dvakrát odpověděli na vedení Vervy, ale v čase 51:40 rozhodl útočník Nicolas Hlava a v závěru v power play pečetil výsledek Petr Koblasa. Sparta ve čtvrtém duelu venku v ročníku poprvé prohrála.

Litvínov se musel obejít bez obránce Baránka a ze sestavy Pražanů vypadl útočník Sobotka. Jako první prověřil hostujícího gólmana Kováře Ondřej Kaše, ale vyložené šance dlouhou dobu chyběly. Sparta se ubránila při Řepíkově vyloučení a ve 12. minutě měla první velkou možnost utkání. Po přihrávce Davida Vitoucha se dostal před Tomka Konečný, ale litvínovský gólman zasáhl betonem.

V závěru první části se nejdříve Šaldova rána od modré čáry odrazila od zadnímu mantinelu do brankoviště, David Kaše se jej snažil sklepnout ze vzduchu za Kováře a neuspěl ani s dorážkou. Z úvodní branky se radovali 32 sekund už radovali Severočeši. Kapitán Sukeľ našel z levé strany před brankou Kudrnu, který zvedl puk nad Kovářovu vyrážečku.

Sparta se v první polovině druhého dějství bránila převážně v oslabení po faulech Mozíka, který nejprve pykal za podražení a potom čtyř minuty za hru vysokou holí. Při svém druhém pobytu na trestné lavici se ale radoval se spoluhráči z vyrovnání.

Po chybě Ondřeje Kašeho Lajunen v přečíslená vystřelil z pravého kruhu, puk propadl za Tomka a David Vitouch jej dorazil do prázdné branky. Přestože zakončoval už v době hvizdu, sudí Sýkora se Šindelem si u videa ověřili, že to situaci neovlivnilo a gól platil.

Odpovědět mohl Sukeľ, který vzápětí faulem zkrátil početní výhodu domácích. Ve 33. minutě dostal sparťanský obránce Mikliš trest na pět minut a do konce utkání za zákrok na hlavu Ondřeje Kaše, který sice hned zamířil také do šatny, ale vrátil se brzy do hry.

Za Spartu v oslabení zahrozili Mozík i Lajunen, ale v čase 36:27 využila přesilovku Verva. Po přihrávce Ondřeje Kašeho se trefil od modré čáry Jaks. Litvínov na konci druhé části odolal při Demelově trestu.

Hned na začátku třetí třetiny mohl zvýšit Sukeľ a další možnost měl ve 44. minutě Koblasa, ale Kovář vytěsnil puk lapačkou. Na druhé straně neuspěl po Kestnerově přihrávce sám před Tomkem Najman. V polovině třetí části už ale právě on smazal ztrátu. Po Krejčíkově střele se prosadil bekhendovou dorážkou.

Litvínov za 132 sekund opět vedl. Po akci Ondřeje Kašeho se puk od Czuczman odrazil před brankoviště k Hlavovi, který jej poslal za Kováře. Další možnost domácích měl Kirk. V závěru se hosté museli bránit při Formanovo vyloučení a v power play dovršil výsledek 16 sekund před koncem do prázdné branky Koblasa.

Hlasy trenérů po utkání:

Karel Mlejnek (Litvínov): "Z mého pohledu to bylo vyrovnané utkání, v kterém jsme určitě nebyli lepší než soupeř. Nedařily se nám přesilové hry a Sparta hrála velice dobře v oslabení. Viděl jsem dva velké momenty utkání. Byla to vstřelená branka v přesilové hře na 2:1 a posléze vítězný gól na 3:2. Velký respekt k soupeři, hrál velice dobře. Na sérii jsme se nedívali. Nesmírně si vážím litvínovské historie, ale šli jsme do utkání s tím, že to, co bylo, je za námi. Že úspěch vede přes několik bodů. Byl to pro nás nový den, nové utkání. Že tomu tak je, co se týká historie a statistiků, tak to je asi fajn. Ale stejně k tomu budeme přistupovat i v následujícím utkání."

Pavel Gross (Sparta): "Gratuluju Litvínovu k vítězství. Viděli jsme dobrý zápas ve velmi dobré atmosféře. Myslím, že Litvínov vyšel líp z kabin, byl bruslivější a překonával lehčeji střední pásmo. To se nám pak v posledních čtyřiceti minut v pět na pět podařilo zlepšit. Stav 0:1 byl ještě dobrý, jeli jsme tedy dvakrát dva na jednoho, ale nezužitkovali jsme to. Soupeř měl víc šancí. Ve druhé třetině se to trošku přiostřilo, byly tam nějaké emoce. Na jednu stranu náš trošku zastavilo, že jsme měli tolik oslabení. Na druhou stranu nás to ale taky nakoplo, protože jsme dali gól a vrátili se zpátky do zápasu. Ale 30 vteřin před koncem oslabení jsme zase inkasovali. Bylo vynikající, že jsme se zase vrátili do zápasu. Udělali jsme ale pár individuálních chyb. Je škoda, že jsme dostali dva góly odtamtud, kde jsme je dostat nechtěli. To je hokej. Myslím, že Litvínov byl lepší a zaslouženě vyhrál."

HC Verva Litvínov - HC Sparta Praha 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 20. A. Kudrna (M. Sukeľ), 37. Jaks (O. Kaše), 52. Hlava (Czuczman, O. Kaše), 60. Koblasa (A. Kudrna) - 30. D. Vitouch, 50. P. Kousal (Krejčík). Rozhodčí: Sýkora, Šindel - Brejcha, Thuma. Vyloučení: 3:6, navíc Mikliš (Sparta) 5 min. a do konce utkání. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 5944.

Litvínov: M. Tomek - Demel, Zile, Jaks, Šalda, D. Zeman, Czuczman, Strejček - Koblasa, M. Sukeľ, A. Kudrna - O. Kaše, D. Kaše, Hlava - Abdul, Kirk, Válek - Havelka, Gut, Jurčík. Trenér: Mlejnek.

Sparta: Jakub Kovář - Irving, Kempný, Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mikliš - Kestner, R. Horák, P. Kousal - Řepík, O. Najman, M. Forman - Hauser, J. Lajunen, Buchtele - D. Vitouch, M. Vitouch, Konečný. Trenér: Gross.