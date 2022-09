Chtěli jsme lepší výsledek, ale je to ohromná zkušenost, řekl Bílek po Interu

Viktoria Plzeň - Inter Milán, utkání 2. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů, 13. září 2022, Plzeň. Trenér Plzně Michal Bílek.

Viktoria Plzeň - Inter Milán, utkání 2. kola skupiny C fotbalové Ligy mistrů, 13. září 2022, Plzeň. Trenér Plzně Michal Bílek. ČTK/Kamaryt Michal

Plzeň - Trenér Michal Bílek věřil, že fotbalisté Plzně dokážou v druhém utkání hlavní fáze Ligy mistrů favorizovaný Inter Milán doma více potrápit. Porážku 0:2 ale zároveň bral jako velkou a cennou zkušenost do budoucna. K tomu, aby jeho svěřenci mohli ve zbylých čtyřech duelech skupiny pomýšlet na lepší výsledky a případný bodový zisk, se podle něj musejí vyvarovat zbytečných faulů a karet.

"Každá porážka mrzí. Nastoupili jsme proti soupeři, který má obrovskou kvalitu. Dnes to prokázal. Jestli jsme mohli uhrát lepší výsledek, to teď nevím. Naším přáním bylo před domácím publikem dosáhnout dobrého výsledku, což se bohužel nepodařilo," řekl na tiskové konferenci Bílek.

"Na druhou stranu je to další ohromná zkušenost pro naše hráče. Viděli, jak soupeř pracuje, jakým způsobem hraje. Když si pak utkání rozebereme, bude tam spousta věcí, na kterých musíme zapracovat. Je to zkušenost jak pro hráče, tak pro nás samotné," doplnil bývalý trenér české reprezentace.

S ohledem na rozestavení Interu naordinoval Plzni systém s třemi stopery. Viktorii se ale v úvodu nedařilo a v polovině prvního dějství přešla na hru se čtyřmi obránci. "Šli jsme do zápasu s tím, že budeme stejně jako oni hrát 3-5-2. Začátek jsme nezachytili, proto jsme rozestavení poměrně brzy změnili. Dnešní utkání jsme neprohráli tím, že jsme do něj vstoupili se třemi obránci. Hráli bychom asi znovu stejně, jen bychom třeba změnili nějaké maličkosti," podotkl Bílek.

První gól dal Plzni ve 20. minutě bývalý útočník Teplic Edin Džeko, který proti Viktorii skóroval podesáté v devátém soutěžním utkání. "Včera jsem říkal, že mu stačí jedna gólová situace, aby ji proměnil. Dnes znovu prokázal, že je nesmírně kvalitní hráč v pokutovém území soupeře. Má výborný výběr místa. Prostor si tam našel a trefil to k tyči. Prokázal svoji extratřídu. Jinak si s ním kluci poradili poměrně dobře," mínil Bílek.

Jedním z klíčových momentů utkání podle něj bylo vyloučení záložníka Pavla Buchy z 61. minuty po zákroku na útočné polovině. Plzeň pak v oslabení podruhé inkasovala. "Každá červená karta v takovémhle prostoru je zbytečná. Kdyby to bylo v situaci, že soupeř jde sám na bránu, nebo zabránění nějaké brankové příležitosti. Ale tohle bylo na soupeřově půlce. Měl to už na dlouhou nohu, dojel soupeře a červená karta padla. V deseti proti Interu Milán je to pak složité," uvedl Bílek.

Čeští šampioni jsou po dvou kolech skupiny bez bodu, minulý týden prohráli v Barceloně 1:5. Nyní dvakrát nastoupí proti Bayernu Mnichov. "Všechny zápasy, které nás čekají, budou stejně těžké nebo možné ještě těžší. Čeká nás Bayern, to je asi největší favorit skupiny spolu s Barcelonou. Pokud chceme hrát rovnocennou partii nebo odehrát dobrá utkání, nesmíme tolik faulovat a dostávat tolik karet. Hlavně musíme dohrát v 11 lidech. Neříkám, že v jedenácti by byl výsledek jiný. Ale v deseti je to prostě velmi složité," řekl Bílek.

Potěšilo ho, že fanoušci po zápase navzdory porážce Viktorii aplaudovali. "To, že zatleskali, je super, za to děkujeme. Všechny bych chtěl pozvat na neděli, kdy nás čeká strašně důležité ligové utkání se Slavií," dodal Bílek k přímému souboji o vedení v ligové tabulce.