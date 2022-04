Chelsea ve čtvrtfinále LM hostí Real, Bayern se představí ve Villarrealu

Londýn/Villarreal (Španělsko) - Úřadující šampion fotbalové Ligy mistrů Chelsea v úvodním středečním čtvrtfinále přivítá Real Madrid. "Bílý balet" se londýnskému celku bude snažit oplatit loňské semifinálové vyřazení. Favorizovaný Bayern Mnichov se představí na hřišti posledního vítěze Evropské ligy Villarrealu. Oba zápasy mají výkop ve 21:00.

Chelsea v minulé sezoně remizovala na Realu 1:1 a po domácí výhře 2:0 postoupila do finále, v němž zdolala Manchester City 1:0. "Blues" v dosavadních pěti pohárových zápasech s Realem ještě neprohráli. "Je to velká výzva, zároveň ale kolem toho panuje nadšení. Víme, co nás čeká. Bude to vzrušující utkání," citoval web UEFA trenéra Thomase Tuchela. Německý kouč se svými týmy v žádném z devíti zápasů se španělskými celky nezažil hořkost porážky. Chelsea se ale na souboj s lídrem španělské ligy nenaladila ideálně, v sobotu doma v Premier League podlehla nováčkovi Brentfordu 1:4.

"Los Blancos" nedokázali v pohárech na hřištích anglických soupeřů zvítězit už pětkrát za sebou. Ze čtvrtfinále Ligy mistrů ale postoupili devětkrát v řadě. "Stěží existuje větší překážka (než Chelsea), ale musíme se soustředit na sebe. Pokud budeme hrát dobře, je možné všechno," uvedl záložník Toni Kroos.

Real odletěl do Londýna bez trenéra Carla Ancelottiho, který kvůli covidu zmeškal už sobotní vítězný duel na hřišti Celty Vigo (2:1). Bývalý trenér Chelsea podstoupí dnes PCR test, a pokud dopadne negativně, mohl by se k mužstvu připojit ještě večer, nebo v den zápasu.

Londýňané přešli v osmifinále přes Lille, zatímco Real vyřadil jiný francouzský celek Paris St. Germain. Vítěz vzájemného souboje se v semifinále střetne s lepším z dvojice Manchester City - Atlético Madrid.

Díky částečném uvolnění sankcí vůči majiteli Chelsea Romanu Abramovičovi kvůli ruské invazi na Ukrajinu může klub opět v omezené míře prodávat lístky na zápasy. Na domácí utkání sice nadále mohou jen majitelé permanentek, lístky na Stamford Bridge si ale opět mohou koupit i příznivci hostů.

Villarreal se s Bayernem utkal pouze v základní skupině Ligy mistrů na podzim 2011. Bayern tehdy nejprve vyhrál 2:0 venku a poté 3:1 doma. Španělské mužstvo v osmifinále vyřadilo Juventus a mezi nejlepší osmičku soutěže se probojovalo poprvé od roku 2009.

"Bayern se od Juventusu výrazně liší. Je to další hodně dobrý tým a jeden z favoritů na celkové vítězství. Ať už ale hrajete s kýmkoli, vždycky máte šanci zvítězit," konstatoval trenér Unai Emery, poslední kouč, který se svým týmem doma v Lize mistrů bavorského giganta porazil. V září 2017 se mu to povedlo s Paris St. Germain (3:0), Mnichované od té doby neprohráli venku v soutěži 22 utkání po sobě.

Bayern si v osmifinále poradil se Salcburkem, který po úvodní venkovní remíze 1:1 doma rozdrtil 7:1. "Villarreal má velmi zkušeného kouče a kádr s jasně definovaným herním stylem. Porazit 3:0 Juventus není nic snadného," prohlásil trenér Julian Nagelsmann. Vítěz vzájemného souboje narazí v další fázi na Benfiku Lisabon, nebo Liverpool.

Zajímavosti před úterními úvodními zápasy čtvrtfinále Ligy mistrů: Manchester City - Atlético Madrid Výkop: 21:00. Rozhodčí: Kovács - Marinescu, Artene (všichni Rum.) - Valeri (video, It.). Bilance: -. Zajímavosti: - týmy se spolu v evropských pohárech ještě neutkaly - Manchester porazil španělské soupeře v LM 3x za sebou a doma s nimi neprohrál 4x v řadě - Atlético v odvetném osmifinále LM vyhrálo na hřišti jiného manchesterského celku United 1:0 a anglického soupeře porazilo v soutěži po 5 zápasech; v této sezoně podlehlo ve skupině 2x Liverpoolu - Manchester City je ve čtvrtfinále LM v páté sezoně po sobě; v minulém ročníku z této fáze prošel po 3 pokusech, ve finále nakonec nestačil na Chelsea - Manchester City přešel v osmifinále přes Sporting Lisabon, Atlético vyřadilo Manchester United - vítěz se v semifinále potká s obhájcem trofeje Chelsea, nebo Realem Madrid - Manchester City doma v LM neprohrál 18x po sobě (z toho 16 vítězství) - Atlético v této sezoně LM vyhrálo pouze venku, zvítězilo tam ve 3 ze 4 utkání - Manchester City neprohrál 7 soutěžních duelů po sobě a 20 z posledních 21 - Atlético nenašlo přemožitele v 8 soutěžních utkáních v řadě a v posledních 6 zvítězilo - v karetním ohrožení jsou Cancelo, De Bruyne a Gabriel Jesus (všichni Manchester City) a Félix, Herrera, Kondogbia, Llorente, Reinildo a Suárez (všichni Atlético) Benfica Lisabon - Liverpool FC Výkop: 21:00. Rozhodčí: Gil Manzano - Barbero, Nevado - Hernández (video, všichni Šp.). Bilance: 8 3-0-5 8:14. Zajímavosti: - týmy se v minulosti utkaly už 5x ve vyřazovacích dvojzápasech evropských pohárů, Liverpool postoupil ve 4 případech (a zvládl všechna 3 čtvrtfinále) - Liverpool v odvetném čtvrtfinále Evropské ligy v dubnu 2010 zdolal Benficu po 4 porážkách - Benfica doma v evropských pohárech porazila Liverpool 3x po sobě a pokaždé o gól - Benfica nezdolala v evropských pohárech anglické týmy 5x po sobě a v 7 z posledních 8 duelů, doma pak 4x v řadě - Liverpool nepodlehl portugalským soupeřům v evropských pohárech 7x po sobě, z toho 6x Portu, které na podzim ve skupině LM 2x porazil - Benfica je mezi posledními 8 týmy v LM po 6 letech, v novodobé historii LM vypadla ze všech 4 čtvrtfinále a ani v jednom z 8 zápasů nevyhrála; do semifinále soutěže (ještě pod názvem Pohár mistrů evropských zemí) naposledy postoupila v roce 1990 - Liverpool je ve čtvrtfinále LM počtvrté za posledních 5 sezon, dál šel ve 3 ze 4 případů - Benfica v osmifinále vyřadila Ajax Amsterodam, Liverpool přešel přes Inter Milán - vítěz se v semifinále utká s Villarrealem, nebo Bayernem Mnichov - Benfica v pátek prohrála po 9 soutěžních zápasech - Liverpool prohrál v jediném z posledních 20 soutěžních utkání a na hřištích soupeřů zvítězil 7x po sobě - v karetním ohrožení jsou Grimaldo, Mário, Otamendi, Ramos, Rafa Silva, Weigl a Jaremčuk (všichni Benfica) a Jota a Mané (oba Liverpool)