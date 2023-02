Charkov zasáhly tři ruské rakety S-300, oznámily ukrajinské úřady

Kyjev - Ruská vojska dnes v noci ostřelovala druhé největší ukrajinské město, Charkov na východě země. Ve městě a okolí byl vyhlášen letecký poplach, následně bylo slyšet několik výbuchů, uvedl server RBK-Ukrajina. Město podle gubernátora zasáhly nejméně tři rakety S-300, které poškodily jeden z objektů infrastruktury.

"Pozor! Obyvatelé Charkova a oblasti, okupanti znovu podnikají útoky," uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov na sociálních sítích. Připomněl, že občané se mají okamžitě odebrat do krytů, jakmile uslyší sirény, a měli by tam setrvat až do odvolání poplachu.

Rusové podle předběžných údajů ostřelovali město raketami S-300, ohlásil starosta Ihor Terechov.

Úřady podle Syněhubova zaznamenaly tři zásahy. Poškozen byl jeden z objektů infrastruktury. Informace o případných zraněných a rozsahu škod se upřesňují, dodal.

Ruské jednotky při pátečním ostřelování Charkova zasáhly elektrárnu a zranily osm lidí, připomněla agentura Reuters.

Rakety S-300 původně byly určeny pro protivzdušnou obranu, ale Rusové je používají i k ostřelování pozemních cílů. Při tomto použití tyto rakety přinejmenším zpočátku nevynikaly přesností.