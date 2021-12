Ceny plynu v Evropě výrazně klesají po výstupu na rekordní maxima

Amsterodam/Moskva - Ceny plynu v Evropě se dnes výrazně snižují poté, co se během týdne vyšplhaly na nová rekordní maxima. Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v lednu ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku krátce před 16:00 SEČ vykazovala pokles o zhruba 21 procent na 136 eur (zhruba 3400 Kč) za megawatthodinu (MWh). V úterý poprvé v historii překročila 170 eur za MWh.

Dnešnímu poklesu cen plynu nezabránila ani skutečnost, že plynovod Jamal již třetím dnem pracuje v obráceném režimu, plyn tedy proudí z Německa do Polska. Právě přerušení dodávek plynovodem Jamal do Německa stálo za předchozím výstupem cen na rekordní maxima. Podle obchodníků k dnešnímu poklesu cen přispěly zprávy o několika zásilkách zkapalněného zemního plynu (LNG) mířících do Evropy. Od začátku letošního roku nicméně ceny plynu v Evropě nadále vykazují nárůst o více než 600 procent, napsala agentura Reuters.

Ruská makléřská společnost Aton varovala, že v brzké době nelze na evropském trhu s plynem očekávat výraznější pokles napětí. "Evropská plynová krize nabírá na intenzitě. Navzdory potenciální úlevě v důsledku přesměrovávání zásilek LNG z Asie do Evropy očekáváme, že evropské ceny plynu zůstanou minimálně během zimní sezony na vysoké úrovni," dodala.

Moskva se letos v souvislosti s růstem cen plynu stala terčem obvinění, že se omezováním dodávek snaží přimět Německo a Evropskou unii k rychlému povolení provozu plynovodu Nord Stream 2, který má přivádět zemní plyn z Ruska do Německa po dně Baltského moře. Rusko však taková obvinění odmítá.

Ruský prezident Vladimir Putin dnes kritiku, že Moskva zavinila rekordně vysoké ceny plynu v Evropě, označil za nespravedlivou. Ruský plynárenský gigant Gazprom podle něj plní všechny své závazky vůči odběratelům.

Plynovod Jamal vede z Ruska do Německa přes Bělorusko a Polsko, objem plynu a směr jeho toku v plynovodu se řídí podle požadavků odběratelů. Dva velcí němečtí odběratelé tento týden potvrdili, že Gazprom své smluvní závazky plní.