Brno projevilo zájem převzít od Černovic pískovnu, byla tam razie policie

Brno - Město Brno projevilo zájem převzít od městské části Černovice pískovnu, kde minulý týden zasahovala policie. Novinářům dnes o zájmu řekla primátorka Brna Markéta Vaňková (ODS). O situaci jednala se starostkou Černovic Petrou Quttovou (STAN), se kterou bude dál jednat. Město vlastní velkou část pozemků v pískovně, část vlastní soukromníci. Město by chtělo činnost alespoň částečně zachovat, v budoucnu ale uvažuje v dané lokalitě o vybudování parku. Zatím není jasné, jakou formou by město pískovnu převzalo a co by za ni Černovice dostaly. Ročně z pískovny mají příjmy v řádu milionů korun.

Policie zasahovala minulý týden na několika místech v Brně, a to na magistrátu na bytovém odboru, v kanceláři končícího náměstka primátorky a kandidáta na ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL), ale také na radnicích Brno-sever a v Černovicích i v pískovně. Zasahovala také u jednoho z jednatelů pískovny Jiřího Hasoně (KDU-ČSL), který je podle informace lidovecké tajemnice Brna-města vazebně stíhaný. Policie obvinila sedm lidí a dvě firmy kvůli privatizaci městských bytů a kvůli aktivitám spojeným s jednou z městských firem. Podle médií chtěla pískovnu ovládnout organizovaná skupina.

Vaňková uvedla, že o převzetí pískovny se jednalo už dříve, ale současná situace vše urychlila. V pískovně byli v dozorčí radě dva zástupci magistrátu. "Neměla jsem ale žádné informace o tom, že by tam byla trestná činnost," uvedla Vaňková.

Podle ní město připravuje delší dobu rekultivaci daného území. "Připravujeme tam rozlehlý park. Většina pozemků je ve vlastnictví Brna a dává nám logiku, aby se do budoucna o dané území staralo město Brno. V tuto chvíli je sice činnost odlišná, ale teď by bylo vhodnější, kdyby aktivity spadaly pod město," řekla Vaňková. Není podle ní typické, že si městské části zakládají vlastní společnosti. "Je to poměrně unikátní a je logičtější, aby společnost spadala přímo pod město," řekla Vaňková. Město by v části aktivit chtělo pokračovat, ale postupně by to mělo směřovat k tomu, že tam vznikne park.

Časový horizont pro převzetí městem není daný. "My jsme si řekly pouze s paní starostkou, že ten zájem města by tam byl, ona tomu byla také nakloněna. Ale potkáme se a budeme řešit podrobnosti. Právně to nebude jednoduché. Nevíme, zda by vznikla nová městská společnost nebo jakou právní formou bychom docílili toho, že bychom se o danou lokalitu a dané aktivity starali my, to bude vše předmětem jednání," řekla Vaňková.