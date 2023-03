Britská vláda na začátku pandemie uvažovala o utracení domácích koček

Londýn - Britská vláda zvažovala, zda bude muset v prvních dnech pandemie covidu-19 požádat lidi, aby nechali utratit své kočky. Informoval o tom list The Guardian s odkazem na vyjádření bývalého náměstka ministra zdravotnictví Jamese Bethella. V tu chvíli podle něj nebylo jasné, zda mohou kočky koronavirus přenášet.

"Neměli bychom zapomínat na to, jak málo jsme této nemoci rozuměli. Byl okamžik, kdy jsme neměli jasno v tom, zda domácí zvířata mohou tuto nemoc přenášet," řekl Bethell. "Ve skutečnosti se v jednu chvíli objevila myšlenka, že bychom mohli požádat veřejnost, aby vyhubila všechny kočky v Británii. Dovedete si představit, co by se stalo, kdybychom to chtěli udělat?" dodal.

V červenci 2020, v době vrcholící covidové krize, byli majitelé koček varováni, aby své mazlíčky nelíbali poté, co se siamská kočka stala prvním známým zvířetem v Británii, které tuto nemoc chytilo.

Margaret Hosieová, profesorka srovnávací virologie na Glasgowské univerzitě, tehdy doporučila majitelům koček, aby "dodržovali velmi pečlivou hygienu".

Bethell své prohlášení učinil v době, kdy jeho někdejší šéf a bývalý ministr zdravotnictví Matt Hancock čelí řadě obvinění poté, co z aplikace WhatsApp uniklo přes 100.000 zpráv.

Uniklé konverzace umožňují nahlédnout do způsobu, jakým britská vláda fungovala na začátku pandemie. Naznačují, že Hancock odmítl radu hlavního poradce vlády pro boj s koronavirem Chrise Whittyho, aby na onemocnění otestoval všechny, kteří přicházejí do pečovatelských domů. Hancock toto tvrzení důrazně popřel.