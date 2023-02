Basketbalistky porazily Irsko a k postupu na ME mohou i prohrát s Nizozemkami

Česko - Irsko, utkání skupiny I kvalifikace o postup na ME 2023 basketbalistek, 9. února 2023, Praha. Minuta ticha za oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii.

Praha - České basketbalistky porazily v Praze na Královce v kvalifikaci o mistrovství Evropy Irsko 74:57 a posunuly se do čela skupiny I. V neděli od 18:00 uzavřou boj o patnáctou účast na kontinentálním šampionátu za sebou na stejném místě proti Nizozemsku a k postupu na červnový turnaj jim stačí i prohra o pět bodů. ME budou hostit Izrael a Slovinsko.

Nejlepšími střelkyněmi vítězek dnes byly se 16 body Veronika Voráčková a Natálie Stoupalová.Obě si navíc připsaly po sedmi doskocích a Voráčková i šest asistencí. Stejný počet bodů dala za Irsko také Edel Thorntonová.

Premiérového zápasu v národním týmu se dočkaly před 1012 diváky Emma Čechová z brněnských Žabin a Dominika Paurová, která působí na střední škole v DME Academy v Daytona Beach na Floridě.

Utkání předcházela minuta ticha k uctění památky obětí zemětřesení v Turecku a Sýrii. Irky v úvodu odpověděly na koše Voráčkové a Terezy Vyoralové a trojkou Bridget Herlihyové se dostaly do vedení 7:4. Vzápětí měly náskok ještě dvakrát, ale domácí tým otočil šestibodovou šňůrou na 16:10 a postupně navyšoval rozdíl.

Pomohl si v první čtvrtině čtyřmi trojkami Gabriely Andělové, kapitánky Renáty Březinové, Petry Holešinské a Stoupalové. Voráčková stihla osm bodů. Sérii favoritek 16:0 zastavila až trojkou Herlihyová a snížila na 17:32. Irky dokázaly sice stáhnout ztrátu na rozdíl 12 bodů, ale Stoupalová dvěma šestkami a ještě dalším košem zařídila do poločasu vedení 43:27.

Stejně jako úvod zápasu začaly Češky i druhý poločas dvěma zisky a Voráčková vyrovnala dosud nejvyšší náskok v utkání 18 bodů. Březinová pak trojkou upravila na 50:30 a tou další přerušila pětibodovou šňůrou soupeřek Voráčková.

Irky na začátku závěrečné čtvrtiny díky trojkám Edel Thorntonové a Michelle Clarkeové zkorigovaly na 45:60. Vzápětí stáhly manko jen na 13 bodů, ale díky dvěma úspěšným trestným hodům se dočkala svých první bodů v utkání Eliška Hamzová.

Trenérka Romana Ptáčkova zařadila do hry všech dvanáct hráček ze zápasové soupisky a díky vyšší výhře než o deset bodů Češky ještě vylepšily svou pozici před utkáním s Nizozemkami. Na EuroBasket je může posunout i prohra o pět bodů, při nižším vítězství by to bylo jen o čtyři body.

Kvalifikace basketbalistek o postup na mistrovství Evropy 2023 v Praze - skupina I:

Česko - Irsko 74:57 (26:14, 43:27, 58:39)

Sestava a body Česka: Voráčková 16, Vyoralová 7, Březinová 8, G. Andělová 3, Hamzová 2 - Stoupalová 16, Holešínská 10, Sklenářová 6, Effangová 3, Zeithammerová 2, Paurová 1, Čechová.

Nejvíce bodů Irska: E. Thorntonová 16, Herlihyová 15, Finnová a Meliaová po 9.

Fauly: 23:19. Trestné hody: 21/16 - 12/10. Trojky: 8:9. Doskoky: 48:41.

Tabulka:

1. Česko 3 3 0 215:177 6 2. Nizozemsko 3 2 1 207:187 5 3. Irsko 4 0 4 227:285 4