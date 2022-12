Basketbalisté Nymburka se chtějí rozloučit s Ligou mistrů výhrou nad Bilbaem

Bilbao (Španělsko) - Přestože basketbalisté Nymburka již nemají šanci postoupit do další fáze Ligy mistrů, ve středu se budou chtít rozloučit s prestižní soutěží nejlepším možným způsobem. V utkání 6. kola na hřišti jistého vítěze skupiny Bilbaa se pokusí získat druhé vítězství v tomto ročníku a částečně zapomenout na to, že se jim nepodařilo probojovat ze skupiny podruhé za sebou. Zápas začne ve 20:00.

"Výsledek zápasu už sice nemá na tabulku vliv, ale to neznamená, že jedeme jen na výlet. Chceme předvést dobrý výkon a zlepšit si reputaci," řekl trenér Ladislav Sokolovský klubovému webu.

Středočeši prohráli ve skupině D s Bilbaem, Bahcesehirem a Igokeou čtyři z pěti zápasů. O definitivní naději na postup přišli minulý týden po domácím neúspěchu s bosenskou Igokeou (69:73). Bilbau budou chtít vrátit úvodní porážku 54:68 ze své palubovky. Tehdy je ještě vedl lotyšský trenér Roberts Štelmahers, který byl v říjnu kvůli špatným výsledkům odvolán.

"Naší motivací je dokázat, že jsme v Lize mistrů byli oprávněně. Výsledkově jsme zůstali za očekáváním, všichni jsme z toho zklamaní, ale teď je tu šance si trochu napravit reputaci a zvednout si sebevědomí," uvedl pivot Petr Benda.

Bilbao vyhrálo ve skupině čtyři z pěti zápasů a má jistý postup z prvního místa. Nymburk se pokusí na jeho hřišti navázat na předchozí dva triumfy. V roce 2013 zde čeští šampioni zvítězili v Eurocupu 85:83, o tři roky dříve uspěli ve stejné soutěži 52:46. "V Bilbau jsem už hrál, ale bylo to v jiné hale. Tehdy jsme dvakrát vyhráli a bylo by super, kdyby se to povedlo i do třetice," doplnil Benda.

V zářijovém domácím duelu držel Nymburk se soupeřem krok do poslední čtvrtiny, kterou prohrál 11:21. "Bilbao bylo od začátku hlavním favoritem na první místo a postup, což se potvrdilo. Dokázali jsme si, že jsme s nimi schopni hrát, než pak přišel výpadek, který nás provází celou sezonu a jenž nás stojí lepší výsledky. Pokud se toho vyvarujeme, můžeme uspět," podotkl Benda.

Hlavními oporami Bilbaa jsou rozehrávač Ludvig Hakanson, který má průměr 13,3 bodu a 6,3 asistencí na zápas, a Adam Smith s průměrem 12,2 bodu. Španělský tým se také opírá o výbornou obranu a vévodí v průměru bloků na zápas (5). Američan Michale Kyser je druhým nejlepším blokařem soutěže (2,6).

Nymburk by měl táhnout kanadský rozehrávač Marek Klassen, jenž může zaútočit na čtvrtý double double s asistencemi a vyrovnat tím rekord soutěže v jedné sezoně. Podobný počin se dosud povedl Chrisům Kramerovi a Wrightovi a Marcelinhu Huertasovi.

"V prvním vzájemném zápase jsme odvedli dobrou práci v obraně, ale měli jsme problém v útoku, což nás stálo lepší výsledek. Teď se to pokusíme napravit a ukázat naši skutečnou sílu. Uvidíme, jak se bude zápas vyvíjet, ale do každého duelu jdeme s cílem vyhrát a to platí i tentokrát," řekl Sokolovský.