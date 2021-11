Banky nás odmítly financovat, zdůvodnil Písařík konec Bohemia Energy

"Jsou to již tři týdny od doby, kdy jsme museli učinit to velice těžké rozhodnutí. Stále ještě nejsem úplně schopen o tom mluvit. Bohemku jsme budovali 16 let a byla každodenní součástí našeho života. To, že tomu tak už nebude, to je něco, co je pro nás naprosto nepochopitelné. Nevím, jestli si to vůbec dokážete představit, ale je to jako byste pohřbívali někoho blízkého," řekl dnes Písařík. "Každý den se probudím a říkám si, že je to jen zlý sen," uvedl podnikatel, který se během tiskové konference několikrát rozplakal.

Zástupci dosud největšího uskupení alternativních dodavatelů energií v Česku dnes zopakovali, že důvodem byl především přetrvávající extrémní růst cen energií na velkoobchodních trzích. Klienti skupiny se nejdříve dostali k takzvanému dodavateli poslední instance (DPI), kde mohou zůstat maximálně půl roku. Energetický regulační úřad i ministerstvo průmyslu a obchodu opakovaně vyzvaly, aby lidé v tomto institutu dlouho nezůstávali.

DPI jsou v případě dodávek elektrické energie v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR). Písařík dnes uvedl, že firmy tento institut zneužily a legislativa v oblasti je v Česku nedostatečná.

Majitel Bohemia Energy poukázal především na rozptyl mezi částkami, které lidé u DPI platí. "To, co DPI provedli, a k čemu je vůbec institut DPI určen - to znamená, aby ten zákazník jenom překlenul nějaké minimální období, našel si nového dodavatele a ten obchodník v DPI mu dodal za, z logiky věci, nákladovou cenu - nerýžoval, nevydělával na tom dodatečné peníze. To se tady bohužel naprosto minulo," řekl dnes Písařík.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Energetický regulační úřad se minulý týden s dodavateli poslední instance ) dohodly na snížení záloh za energie pro klienty v režimu DPI v listopadu a prosinci o 50, respektive 40 procent z vyměřené částky. V dalších měsících by už lidé platili plnou výši zálohy. Vysoké zálohy, které museli zaplatit v říjnu, už podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (ANO) nejde vyřešit. Není ani možné, aby dodavatelé zpětně platby klientům vrátili, podle ministra by to způsobilo zmatek. Snížení záloh v listopadu a prosinci ale pomůže klientům získat čas.