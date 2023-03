AFP: Co se stalo mezi Donaldem Trumpem a pornoherečkou Stormy Daniels?

New York - V červenci 2006 realitní magnát a známá tvář amerických televizních obrazovek Donald Trump potkal pornoherečku Stormy Daniels, vlastním jménem Stephanie Cliffordovou, na golfovém turnaji pro celebrity u jezera Tahoe. Ve čtvrtek toto setkání vyvrcholilo trestním obvinění vůči Trumpovi, a to vůbec prvním vzneseným vůči bývalému prezidentovi Spojených států. Události, jež politicky výbušné kauze předcházely, dnes shrnula agentura AFP.

Daniels ve své knize Full Disclosure (Plné odhalení) z roku 2018 popisuje své setkání s Trumpem v nevadském golfovém resortu u břehu jezera Tahoe. Na fotografii pořízené na místě Trump s pornoherečkou pózuje u stánku pornografického studia, kde pracovala jako "uvaděčka". Tehdy 60letý Trump měl červenou kšiltovku, žluté polo tričko a khaki kalhoty, 27letá Daniels stála po jeho boku v přiléhavém černém topu.

Ve své knize Daniels uvedla, že ji jeden z bodyguardů pozval na večeři s Trumpem, hvězdou reality show The Apprentice v jeho střešním apartmá. Následoval "možná ten nejméně působivý sex, jaký jsem kdy zažila", uvedla pornoherečka, přičemž nelichotivě popsala určité části Trumpova těla. K aféře mělo dojít krátce poté, co Trumpova manželka Melania porodila jejich syna Barrona.

Trump popřel, že by s pornoherečkou měl pohlavní styk a označil ji za podvodnici a vyděračku. Daniels tvrdí, že s Trumpem zůstala v kontaktu i v následujícím roce v naději, že ji obsadí ve své reality show, k čemuž však už nikdy nedošlo.

O deset let později se Trump stal kandidátem republikánů na amerického prezidenta. Bulvární list The National Enquirer vlastněný Trumpovým spojencem zjistil, že Daniels hledá zájemce o svůj potenciálně politicky škodlivý příběh o románku s Trumpem. Bulvár ji spojil s Michaelem Cohenem, Trumpovým osobním právníkem. Cohen, který se mezitím obrátil proti Trumpovi, přiznal, že pornoherečce zařídil 130.000 dolarů (2,8 milionu Kč) výměnou za mlčení o románku s Trumpem z roku 2006.

Daniels a Trump pod pseudonymy Peggy Petersonová a David Dennison byli stranami dohody o mlčenlivosti, kterou připravil Cohen a která se objevila v soudních spisech. Tuto platbu odhalil v lednu 2018 list The Wall Street Journal (WSJ) a tvoří stěžejní část obvinění, kterému Trump čelí.

Trump jakékoli pochybení popírá a tvrdí, že je obětí politického "honu na čarodějnice" ze strany manhattanského prokurátora Alvina Bragga, demokrata, jehož cílem je zmařit Trumpův boj o Bílý dům v prezidentských volbách, které se uskuteční příští rok.

Cohen, který si odpykal trest ve vězení za daňové úniky a porušení pravidel financování volební kampaně, i Daniels byli tento měsíc v souvislosti s případem vyslechnuti.

Od chvíle, kdy Daniels veřejně popsala svou zkušenost s Trumpem, vydělává na své slávě a proti exprezidentovi bojuje u soudu i mimo něj na sociálních sítích. Na svém twitteru Trumpovi sugestivně přezdívá "Tiny" (Mrňous), zatímco on ji uráží výrazy jako "koňský ksicht".

Kromě vydání knihy Daniels vystupovala ve striptýzových klubech po celých Spojených státech v rámci turné s názvem Make America Horny Again (Vraťme Americe její vzrušení), což je patrná narážka na Trumpův volební slogan z roku 2016 Make America Great Again (Vraťme Americe její velikost). Její někdejší právník Michael Avenatti si nyní odpykává trest za to, že podvedl nakladatele a bez jejího vědomí si na účet, který kontroloval, nechal poslat 300.000 dolarů (6,4 milionu Kč) z 800.000 dolarů ze zálohy na její knihu. Podle prokuratury Avenatti peníze utratil za osobní a profesní výdaje včetně letenek, restaurací a pronájmu vozu Ferrari.