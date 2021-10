18. kolo ELH: Třinec vyhrál v Litvínově, Plzeň a Brno si zastřílely

Praha - Hokejisté Třince potvrdili v 18. extraligovém kole výbornou aktuální formu, když zvítězili na ledě Litvínova 5:2 a popáté za sebou nenechali soupeřům ani bod. Naprázdno nevyšli už popatnácté v řadě. Na druhé místo za Oceláře poskočil Hradec Králové díky vydřené výhře 4:3 v prodloužení nad Kladnem, za které se pošesté v sezoně gólově prosadil Jaromír Jágr. Mezi nejlepší čtyřkou je nově Plzeň, která deklasovala Olomouc 6:1.

Obhájce titulu Třinec si upevnil vedoucí pozici v tabulce, na nejbližší pronásledovatele z východu Čech Hradec Králové a Pardubice má k dobru už sedm bodů. Litvínovští sice zvládli v utkání dvakrát vyrovnat, ale oproti Ocelářům si nepomohli v přesilovkách, které sehrály zásadní roli. Dvakrát se za hosty trefil Petr Vrána. Vítěznou branku si připsal Miloš Roman.

"Povedl se nám vstup do druhé třetiny, kdy jsme hned v prvním střídaní dali gól, kterým jsme se uklidnili. Pak to nebylo optimální, byli jsme druzí v soubojích, a to i v našem obranném pásmu, z čehož pramenily nějaké chyby a šance domácích. Něco jsme si k tomu před třetí třetinou řekli, ta už vypadala podle našich představ," řekl asistent třineckého kouče Marek Zadina.

Hokejisté Hradce Králové zdolali v dramatickém duelu Kladno 4:3 v prodloužení. Rytíři po gólu Jaromíra Jágra v končící 57. minutě vedli 3:2, domácí zachránil svou druhou dnešní brankou Filip Pavlík. V čase 62:20 pak o zisku druhého bodu, který pomohl Mountfieldu na druhé místo před rivala Pardubice, rozhodl další obránce Jeremie Blain.

Plzeňští porazili v souboji tabulkových sousedů Olomouc vysoko 6:1 a připsali si šesté vítězství ze sedmi posledních domácích utkání. Západočeši se dostali po necelé minutě do vedení a postupně ho navýšili až na čtyřbrankový náskok před polovinou zápasu. Hosté skórovali až v 59. minutě, nenavázali tak na předchozí dvě výhry. V plzeňských barvách se dvěma trefami blýskl Ludwig Blomstrand a jeden gól a dvě asistence si připsal Pavel Musil.

Hráči Brna rozstříleli Mladou Boleslav 6:1, naplno zabodovali po dvou porážkách a dosáhli na nejvýraznější vítězství v sezoně. K výhře nasměrovaly Brňany tři branky v první třetině. Bruslaři naopak podlehli počtvrté za sebou. Na triumfu Komety se bodově podíleli především čtyři hráči: Petr Holík měl bilanci 2+2, Peter Mueller a Martin Zaťovič 0+3, vedle tria hvězdných útočníků se čtyřmi asistencemi zaskvěl obránce Vladimír Roth.

Liberec si přes první inkasovanou branku poradil po obratu s Karlovými Vary (3:2) a podobně si vedlo i mužstvo Českých Budějovic. Motor ještě po druhé části prohrával se Zlínem 1:2, ale nakonec slavili Jihočeši vítězství 4:3.

Statistika zápasů 18. kola extraligy:

Branky a nahrávky: 14. Hrbas (Estephan), 27. Demel (P. Straka, V. Hübl) - 12. P. Vrána (Marcinko, A. Nestrašil), 21. P. Vrána (Martin Růžička, Daňo), 33. Miloš Roman, 57. M. Adámek, 59. Dravecký (Marcinko, A. Nestrašil). Rozhodčí: Svoboda, Kika - Gebauer, Hlavatý. Vyloučení: 3:4. Využití: 0:2. Diváci: 2345.

Branky a nahrávky: 1. Blomstrand (P. Musil, L. Kaňák), 17. Kodýtek (Kantner, Graňák), 22. Blomstrand (Bulíř, G. Thorell), 28. P. Musil (F. Suchý), 51. Bulíř (P. Musil, Kodýtek), 53. F. Suchý - 59. Olesz (Kolouch, Ostřížek). Rozhodčí: Pražák, Úlehla - Špůr, Votrubec. Vyloučení: 3:6. Využití: 2:0. Diváci: 2852.

Branky a nahrávky: 29. Bindulis (Gulaš, Pech), 44. Percy (Štencel, Vondrka), 47. Holec (Chlubna, D. Voženílek), 60. Pech (J. Novotný) - 24. T. Mikúš (Vopelka, Mamčics), 40. Honejsek (T. Mikúš, Gazda). Rozhodčí: Lacina, Micka - Gerát, Hynek. Vyloučení: 5:6. Bez využití. Diváci: 5302.

Branky a nahrávky: 3. Ďaloga (Roth, Mueller), 4. P. Holík (Roth, Zaťovič), 20. Krištof (Roth, Mueller), 22. Horký (P. Holík, Roth), 33. P. Holík (Zaťovič, Mueller), 46. Haščák (Zaťovič, P. Holík) - 56. Lunter (Bičevskis, P. Kousal). Rozhodčí: Hradil, Stano - Frodl, Komárek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 5184.

Branky a nahrávky: 28. Birner (Štibingr, Melancon), 44. Derner (Birner, Štibingr), 58. J. Vlach (P. Jelínek) - 9. O. Beránek, 59. T. Rachůnek (Flek, Plutnar). Rozhodčí: Jeřábek, Šindel - Kajínek, Axman. Vyloučení: 3:2. Využití: 0:2. Diváci: 4773.

Branky a nahrávky: 29. F. Pavlík, 35. Oksanen (Smoleňák), 59. F. Pavlík (Blain), 63. Blain - 6. Račuk (Plekanec, Melka), 54. Hlava (Dotchin, Plekanec), 57. Jágr (Hlava). Rozhodčí: Hejduk, Vrba - Zíka, Šimánek. Vyloučení: 3:7. Bez využití. Diváci: 5322.

Tabulka:

1. Třinec 17 11 2 3 1 58:32 40 2. Hradec Králové 16 9 3 0 4 48:31 33 3. Pardubice 17 8 4 1 4 56:40 33 4. Plzeň 17 9 1 2 5 57:46 31 5. Sparta Praha 16 6 3 4 3 58:50 28 6. Mladá Boleslav 17 8 1 2 6 44:38 28 7. Olomouc 15 6 4 0 5 35:33 26 8. České Budějovice 17 8 0 2 7 50:51 26 9. Brno 17 5 4 1 7 52:53 24 10. Liberec 17 6 0 4 7 33:45 22 11. Karlovy Vary 17 6 0 2 9 50:51 20 12. Litvínov 17 5 1 2 9 45:54 19 13. Vítkovice 14 5 2 0 7 25:38 19 14. Kladno 17 2 3 3 9 45:65 15 15. Zlín 17 1 1 3 12 32:61 8