Zvýšení spotřebních daní u lihu a tabáku míří ke schvalování

Praha - Vládní daňový balíček, který především zvyšuje spotřební daně z lihu a tabákových výrobků, míří po dnešku ve Sněmovně ke schvalování. To by se mohlo odehrát na říjnové schůzi. Poslanci předložili k balíčku šest desítek pozměňovacích návrhů. Chtějí například zrušit zvýšení poplatku za vklad do katastru, superhrubou mzdu nebo zvýšit daňové úlevy. Rozpočtový výbor doporučil z balíčku vyřadit zdanění plynu v domovních kotelnách a upravit zdanění hazardu a výher. Opoziční poslanci opět balíček kritizovali. Miroslav Kalousek (TOP 09) ho chce zamítnout.

Sněmovna začala druhé čtení balíčku dnes dopoledne, ale debatu před polední přestávkou nestihla dokončit. V úvodu odpoledního jednání uspěl předseda klubu ČSSD Jan Chvojka s procedurálním návrhem, aby Sněmovna zařadila pokračování druhého čtení na pořad místo pevně zařazených bodů, kterými se měla zabývat.

Pokud Sněmovna schválí balíček již na své následující schůzi, dostane ho k projednání Senát, který na to má lhůtu 30 dnů. Pokud ho nevrátí poslancům s pozměňovacími návrhy, dostane ho k podpisu prezident. Změny v zákonech mají platit od 1. ledna příštího roku.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) balíček hájila před kritikou opozice. Je podle ní důležitý pro sestavení státního rozpočtu na příští rok. Zopakovala stanovisko vlády, že hlavním motivem balíčku a zvyšování spotřebních daní i daní z hazardu je ochrana občanů před dopady závislostí na návykových látkách. Opozice vládu viní, že jí jde jen o větší výběr peněz do rozpočtu.

Spotřební daň z lihu má příští rok v případě půllitrové láhve 40procentního alkoholu vzrůst z 57 korun na 64,50 Kč, spotřební daně z cigaret a tabáku, včetně zahřívaného, by měly stoupnout zhruba o desetinu. Piva ani vína se zvýšení sazeb netýká.

Balíček mění zdanění technických rezerv pojišťoven. Nově by podle vládního návrhu měly být daňově uznatelné i technické rezervy tvořené podle zákona o pojišťovnictví na základě evropské směrnice Solvency 2. Rozdíl mezi touto úrovní rezerv a dosavadními účetními rezervami pojišťoven bude předmětem zdanění. Podle opozice je to nejnebezpečnější součást balíčku. Nesouhlasí s ním ani asociace pojišťoven.

"Jedná se o znárodnění peněz klientů pojišťoven," prohlásil předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Podle ministryně Schillerové jde však jen o výjimku pro jeden segment, kterou nikdo jiný nemá a která může pojišťovnám sloužit k daňové optimalizaci.

Balíček zvyšuje poplatek za vklad do katastru nemovitostí z nynějších 1000 korun na dvojnásobek. Někteří poslanci to také kritizují a chtějí současnou výši poplatku zachovat. Rozpočtový výbor doporučil vyřadit z předlohy zdanění plynu pro domovní kotelny. Odpůrci tohoto návrhu argumentují tím, že by zdražil vytápění stovkám tisíc domácností. Vláda však uvádí, že tak chce srovnat podmínky pro domovní kotelny a velké dodavatele tepla, kteří si musí kupovat emisní povolenky.