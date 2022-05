Zvonaři vytvořili tzv. falešný zvon, poslouží pro vznik formy na památeční zvon

Ve zvonařské dílně Grassmayer v rakouském Innsbrucku dokončili výrobu takzvaného falešného zvonu, který poslouží k vytvoření formy pro odlití památečního zvonu #9801. Ten má podle iniciátorů jeho vzniku, členů spolku Sanctus Castulus, připomenout osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z Protektorátu Čechy a Morava do Německa. V budoucnu by měl být umístěn na pražském Rohanském ostrově

Praha/Innsbruck (Rakousko) - Ve zvonařské dílně Grassmayer v rakouském Innsbrucku dokončili výrobu takzvaného falešného zvonu, který poslouží k vytvoření formy pro odlití památečního zvonu #9801. Ten má podle iniciátorů vzniku zvonu, členů spolku Sanctus Castulus, připomenout osud zvonů, které za druhé světové války odvezli nacisti z Protektorátu Čechy a Morava do Německa. Podle plánů by měl být zvon odlit v první polovině června, do české metropole dorazí v létě. V budoucnu by měl být zvon umístěný na pražském Rohanském ostrově, sdělili dnes ČTK zástupci spolku. Peníze na vznik zvonu iniciátoři projektu vybírají ve veřejné sbírce.

Zvonaři nejprve vyrobili dřevěnou šablonu, která stanovuje profil a tón zvonu. Podle ní pak vykroužili z hlíny tzv. falešný zvon s voskovým povrchem, na který výtvarníci pomocí červeného vosku vymodelovali budoucí reliéfy a nápisy. Následně budou zvonaři falešný zvon pokrývat jemnou hlínou a vypalovat. Budoucí podoba zvonu tak zůstane otištěná v hliněné formě, v níž se bude nový zvon odlévat. Při odlévání nového zvonu zvonaři formu stáhnou kovovými obručemi, usadí ji do tzv. licí jámy a utemují zeminou. Důvodem je to, aby forma nepukla a vydržela nápor roztavené zvonoviny, která má teplotu přes 1000 stupňů Celsia, jak vysvětlili zástupci spolku Sanctus Castulus.

Hlavním motivem výzdoby zvonu #9801 bude podle autorů jeho výtvarné podoby Kryštofa Čižinského a Jakuba Kamínka přerod starého a zničeného v nové. Plášť zvonu tak ozdobí fragmenty ze zvonů, které byly za války zničeny. "Připomínáme tak úsilí řady českých zvonařských dílen a vytváříme most mezi ztraceným a novým, tradičním a současným a snad i mezi lidskými srdci," uvedli.

Nový zvon bude měřit 187 centimetrů a vážit 9801 kilogramů. Hmotnost byla podle zástupců spolku Sanctus Castulus stanovená na základě počtu zvonů, který byl z Protektorátu Čechy a Morava odvezený v létě roku 1942 do hamburských válečných továren. Místo umístění zvonu, tedy Rohanský ostrov, bylo zvoleno rovněž na základě historických událostí. Zvony byly z různých koutů země seskupovány pod pražským Libeňským mostem v přístavišti na Maninách, odkud se do Německa převážely loděmi.

Zvon by měl do Prahy dorazit v létě. Umístění na Rohanském ostrově je předběžně plánováno na rok 2024, předtím bude zvon dočasně na pontonu na Vltavě. S umístěním zvonu na Rohanském ostrově budou podle dřívějšího vyjádření náměstka pražského primátora Petra Hlaváčka (za TOP 09) počítat i projektanti, kteří budou navrhovat budoucí podobu Rohanského a Libeňského ostrova.

Finance na výrobu zvonu iniciativa vybírá prostřednictvím veřejné sbírky. Cílem je podle organizátorů akce vybrat devět až deset milionů korun. Lidé zatím darovali zhruba polovinu částky.

Dílna Grassmayr je nejstarším zvonařstvím v Rakousku, kde se zvony odlévají asi 400 let. Zvony z dílny Grassmayr lze najít zhruba ve stovce zemí celého světa, a to včetně Česka. Zvon #9801 odlijí bratři Johannes a Peter Grassmayrovi, kteří již jako 14. generace pokračují v rodinné tradici.