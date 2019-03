New York - Zakladatel a šéf společnosti Facebook Mark Zuckerberg vyzval vlády a regulační úřady, aby dělaly více pro kontrolu toho, co se objevuje na internetu. V dopise, který zveřejnila čtveřice světových listů, píše, že pro firmy samotné je odpovědnost za kontrolu škodlivého obsahu příliš velkým soustem.

"Poslanci mi často říkají, že máme moc silný vliv na projevy (lidí na internetu) a já s nimi upřímně souhlasím," napsal Zuckerberg. Došel k závěru, že Facebook by neměl samostatně rozhodovat o projevech svých uživatelů, a rozhodl se proto vytvořit nezávislý orgán, k němuž by se lidé mohli odvolat proti rozhodnutí Facebooku. Spolupracuje s vládami na tom, aby systémy kontroly obsahu fungovaly efektivně.

Zuckerberg chce, aby státy přijaly nová pravidla ohledně škodlivého obsahu, čestnosti voleb, ochrany soukromí a přenositelnosti dat.

Měla by podle něho vzniknout společná pravidla ohledně kontroly škodlivého obsahu, kterými by se měla řídit všechna sociální média a na jejichž dodržování by dohlížely nezávislé orgány. Také chce, aby země udělaly více pro posílení férovosti voleb a přijaly společné standardy pro prověřování politických hráčů a kampaní. Více zemí by podle něho po vzoru Evropské unie mělo přijmout nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), které začalo platit loni na jaře.

Myslí si také, že internetu by prospělo, kdyby vznikla pravidla jednotná na celém světě. Ta by podle něho zajistila, že "podnikatelé mohou vytvářet věci, které poslouží každému, a každému se dostane stejné ochrany".

BBC připomíná, že Facebook se v poslední době stal terčem kritiky za to, že nedokázal včas zastavit šíření videopřenosu teroristického útoku v novozélandském městě Christchurch. Pravicový extremista tam 15. března ve dvou mešitách postřílel 50 lidí. Loni se do centra pozornosti dostal přístup Facebooku k ochraně soukromí po zprávě, že analytická společnost Cambridge Analytica neoprávněně získala informace o desítkách milionů uživatelů této sociální sítě. Pak je využila mimo jiné při vývoji softwarových nástrojů pro podporu volební kampaně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa.