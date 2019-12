Zřejmě poslední měřínský živý betlém přilákal tisíce diváků

Měřín (Žďársko) - V měřínském betlémě přišli za Ježíškem tři králové. Scénu inspirovanou výjevy ze staročeského venkova oživila domácí zvířata. Nechyběl ani oslík, na němž vezl Josef svou ženu Marii do Betléma, ani pasáčci s živými ovcemi. Biblický příběh sledovalo v blízkosti kostela podle organizátorů až 4000 lidí. Představení se uskutečnilo pošestnácté, na účinkující i diváky čeká ještě večerní představení, které tradici živých betlémů v Měříně zřejmě na nějaký čas ukončí.

Fotogalerie

Návštěvníci dopoledního představení zcela zaplnili dvě velké tribuny, zejména nejmenší děti pak obsadily prostranství nejblíže scéně. Účast diváků byla podle Terezy Motyčkové z pořádajícího spolku Rybníkáři a přátelé rekordní. Přilákalo je i to, že organizátoři dopředu oznámili svůj záměr s tradicí skončit. "Byl jsem tady v minulosti jen jednou, ale to zdaleka nebyla taková 'masovka' jako je to dneska," řekl pan Martin z Velkého Meziříčí, který byl i s rodinou mezi diváky.

Z počtu zaparkovaných aut, která prakticky zaplnila ulice v obci, bylo zřejmé, že představení zdaleka nezlákalo jen místní.

Video: Měřínský živý betlém

24.12.2019, 16:27, autor: Luboš Pavlíček, zdroj: ČTK

Ve hře účinkovaly desítky lidí a víc než stovka jich celý program zajišťovala. A právě jejich únava a žádná náhrada stojí za koncem akce. "Zájemci na hraní nebo do muziky by byli, ale my potřebujeme sílu, která to bude táhnout a vystřídá pracanty, kteří to dělají už 15 let," řekla Motyčková. Oblíbenost měřínského představení s léty rostla. Poslední ročníky měly okolo 2500 diváků.

Diváci byli v minulosti zvyklí i na exotická zvířata včetně velbloudů. V roce 2017 scéně dominovaly kulisy připomínající starodávný Nazaret. Blízkovýchodní scenérii ale pořadatelé letos opustili. Rozhodli se při posledním ročníku inspirovat podobou, kterou měl první měřínský živý betlém v roce 2003. Nechyběly dřevěná chaloupka a dekorace s kostýmy odkazujícími ke staročeským tradicím. Hra, kterou začali herci zkoušet na začátku listopadu, byla vlastně příběhem Kristova narození vyprávěným starými ženami během ručních prací.