Zpřísnění proti covidu mají kraje za potřebná, čelí ale i kritice

Praha - Nová omezení pro pohyb lidí, školy a obchody, která v pátek s platností od pondělka schválila vláda, považují zástupci krajů za potřebná. Odboráři nebo ministr školství ale poukázali na jen mírné restrikce pro průmyslové firmy. ČSSD chce prosadit uzavření méně důležitých podniků. Zástupci opozice odmítli slova premiéra Andreje Babiše (ANO), že nepřicházejí s konkrétními návrhy řešení koronavirové epidemie. Nakažených v mezitýdenním srovnání dál výrazně přibývá a počet úmrtí s nemocí covid-19 v Česku překročil 20.000. Začala registrace učitelů k očkování proti koronaviru.

Vláda zpřísnění schválila v obavách z kolapsu zdravotního systému. Lidé budou muset od pondělka zůstávat ve svém okresu, platit ale budou výjimky pro cesty do práce, k lékaři nebo na úřad. Zavřou se školky i zbývající otevřené školy, asi na polovinu vláda zredukovala výjimky ze zákazu provozu maloobchodu a služeb. Nošení chirurgických roušek nebo respirátorů bude od 1. března povinné i na pracovištích, začít má zatím dobrovolně testování na koronavirus ve firmách.

Podle předsedy Asociace krajů a jihočeského hejtmana Martina Kuby (ODS) není zvládnutí epidemie jen o vydaných opatřeních. Nejdůležitější je, aby lidé brali opatření vážně, protože se situace zásadně zhoršuje. "Můžeme mít stokrát pocit, že vláda toho hodně pokazila, a já jsem jeden z těch, který opakovaně říká, co všechno pokazila. Ale teď je to úplně jedno, protože to rozhodneme my, každý z nás," řekl dnes Kuba ČTK.

Také další hejtmani souhlasí s omezením pohybu lidí, zpřísnění považují za odpovídající současnému šíření nákazy podpořenému agresivnější britskou mutací koronaviru. "Myslím si, že to, co se stalo, že je tvrdý lockdown, je to opravdu ta největší výstraha před tím, že situace je extrémně vážná," řekl karlovarský hejtman Petr Kulhánek (za STAN). S přitvrzením souhlasí také hejtman Vysočiny Vítězslav Schrek (ODS), poukázal na téměř zaplněná lůžka intenzivní péče v kraji.

"Vláda tím řekla všem zaměstnancům v průmyslu, že jejich životy a zdraví nejsou tak důležité jako těch, kteří pracují ve službách. Vláda dala přednost ekonomickým zájmům, a mohu se jen dohadovat koho, před ochranou svých občanů," uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) je nutné udělat maximum pro návrat žáků a studentů do škol i za cenu přísnějších opatření například v průmyslu. Ve firmách musí začít pravidelné a povinné testování na koronavirus, dodal. Do zavedení povinných testů by se měly méně důležité podniky zavřít, chce ve vládě prosazovat ČSSD.

Svaz průmyslu a dopravy ČR uvedl, že řada společností testuje zaměstnance na koronavirus už nyní a jejich počet dál naroste od začátku března, kdy budou moci provádět testy bez zdravotníků. Systém má být povinný po první dobrovolné fázi, až bude na trhu dostatek testů.

Uzavření prvních a druhých tříd by podle předsedy Asociace ředitelů základních škol Michala Černého neměl být problém pro samotné školy, potíže ale mohou nastat pro některé rodiče. Předseda školských odborů František Dobšík věří, že prvňáci a druháci to s učiteli za pomoci rodičů zvládnou. Do Česka dorazil milion antigenních testů, které chce stát využít pro testování ve školách, až bude návrat žáků aktuální.

Z opozičních stran předseda ODS Petr Fiala považuje některá nová opatření za absurdní, polovičatá a nespravedlivá. Šéf hnutí STAN Vít Rakušan i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) kritizovali Babiše, podle kterého opozice nenabízí návrhy na řešení koronavirové pandemie, za svalování viny na druhé a vymlouvání se. Podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové premiér dává přednost lžím před férovostí.

V pátek v Česku přibylo 14.676 případů nákazy, téměř o 3400 víc než před týdnem a zhruba stejně jako ve čtvrtek. Dál se zvyšuje počet aktuálně nakažených, nynějších 143.379 aktivních případů je nejvíc od počátku epidemie. Reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od každého pozitivního, stouplo poprvé od 10. ledna nad 1,2 a ministerstvo zdravotnictví předpokládá jeho další nárůst.

S covidem-19 dosud v ČR zemřelo 20.194 lidí, poslední tisícovka úmrtí přibyla za osm dní. Zatížení nemocnic zůstává vysoké. Hospitalizovaných bylo k pátku 7266 lidí s koronavirem, ve vážném stavu je v posledních dvou dnech rekordních víc než 1500 pacientů.

Dávek očkování bylo v Česku od 27. prosince, kdy vakcinace začala, podáno podle ministerstva víc než 644.000. Téměř 238.000 lidí už dostalo obě potřebné dávky. K přednostnímu očkování zaměstnanců škol proti covidu-19 se jich dnes za první dvě hodiny zaregistrovalo zhruba 52.500 z 330.000, kteří podle odhadů v regionálním školství pracují.