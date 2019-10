Zpěvák Bruce Dickinson se v Praze představil v netradiční roli

Praha - V netradiční roli se v pátek v pražském O2 Universum představil zpěvák Bruce Dickinson, který tam propagoval svou knihu What Does This Button Do? Autobiografie člena metalové kapely Iron Maiden vyšla před dvěma lety a zatím čeká na český překlad. Britský hudebník ji propaguje na veřejných čteních a diskusích s publikem, při kterých i v Praze prokázal svoji pohotovost.

Dickinson, kterého v téměř zaplněném sále B bouřlivým potleskem přivítalo několik stovek fanoušků, z nichž někteří dorazili v třičkách s logy Iron Maiden, nabídl téměř tříhodinovou one man show podobnou vystoupení stand-up komiků. Vtipnou formou popisoval svůj život od dětství až do současné doby. Jeho vyprávění o hudebních začátcích, vzestupu s Iron Maiden nebo dalších koníčcích, jakými jsou letectví, šerm či vaření piva, často přerušoval smích a potlesk publika. Show doplňovalo promítání fotografií, které jednašedesátiletý Dickinson s humornou nadsázkou komentoval. "Co si měli lidé počít před začátkem využívání fotoshopu?" prohlásil nad jedním ze snímků ze svých dětských let. S nadhledem popsal také své rodiště Worksop v hrabství Nottinghamshire, o kterém řekl, že každé pořádné město včetně Prahy má někde ve světě místo stejného jméno, jenom jeho Worksop ne. Také si dělal legraci ze svých různých koncertních kostýmů a pochválil české pivo.

V průběhu večera se Dickinson s nadsázkou věnoval i závažnějším tématům. "Politici hrají rokenrol pro ošklivé lidi," uvedl mimo jiné. S úsměvem se vrátil i ke svému koncertu, který odehrál v prosinci 1994 uprostřed Sarajeva obléhaného při válce v bývalé Jugoslávii. Ukázal svoji fotografii před zničeným tankem, kterou označil za "selfie uprostřed přestřelky v občanské válce". Za vystoupení v bývalé Jugoslávii Dickinson letos v dubnu obdržel čestné občanství Sarajeva. Hudebník tehdy absolvoval riskantní cestu do Sarajeva nebezpečným územím za doprovodu vojáků OSN.

Večer byl rozdělen na dvě části. V první Dickinson nabídl často ironický pohled na svoji kariéru, ve druhé odpovídal na otázky, které mu písemnou formou měli možnost předložit návštěvníci jeho show. Otázky se točily kolem alkoholu, například co pil a kouřil zpěvák Ian Gillan, když se s Dickinsonem potkali poprvé. Tazatelé řešili také Dickinsonův zájem o dějiny a alchymii. Dotaz dorazil i na rakovinu jazyka, ze které se vyléčil v roce 2015.

Zpěvák a skladatel Dickinson kromě desetiletí strávených s metalovou legendou Iron Maiden prožil také mimořádný život mimo koncertní pódia. Prezentoval se jako letecký pilot a kapitán, majitel pivovaru, motivační mluvčí, filmový scenárista, rozhlasový moderátor nebo televizní herec. Jeho první nahrávkou s Iron Maiden bylo album The Number of the Beast v roce 1982. V roce 1993 zpěvák kapelu na několik let opustil a věnoval se vlastní tvorbě, na konci 90. let se ale vrátil zpět. Dickinson, který na univerzitě vystudoval dějepis, má pilotní licenci na boeingy. Reprezentoval také Velkou Británii v šermu. V roce 2015 se vyléčil z rakoviny jazyka. Iron Maiden jsou v Česku častým hostem, naposledy zde vystoupili loni. Dickinson křtil v roce 1996 v Praze desku skupině Arakain.