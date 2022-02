ZOH - 3. den: Davidová přišla poslední ranou o zlato, hokejistky postoupily

Peking - Biatlonistka Markéta Davidová přišla na olympijských hrách v Pekingu poslední ranou o vítězství ve vytrvalostním závodě. Mistryně světa v této disciplíně atakovala po 19 sestřelených terčích historické zlato, při závěrečném pokusu ale minula, dostala trestnou minutu a propadla se na šesté místo. Stejnou pozici obsadili Tomáš a Zuzana Paulovi v turnaji smíšených dvojic v curlingu, o příčku níže skončilo v divokém závodě s řadou diskvalifikací smíšené družstvo skokanů. Hokejistky postoupily při své premiéře pod pěti kruhy do čtvrtfinále, přestože s Dánskem prohrály 2:3.

"Nemyslím, že by něco před tou poslední ranou proběhlo hlavou. Podle mě byla ta střela nahoře. Moje chyba, ale ne že bych byla nervózní,“ řekla Davidová. Lucie Charvátová, která absolvovala první olympijský start, byla s dvěma trestnými minutami devatenáctá. Jessica Jislová obsadila 27. místo a další debutantka Tereza Voborníková skončila na 34. příčce.

Patnáctikilometrový závod vyhrála Denise Herrmannová z Německa o 9,4 sekundy před Anais Chevalierovou-Bouchetovou z Francie. Bronz získala i s dvěma trestnými minutami Norka Marte Olsbuová Röiselandová. Na vítězku, která také jednou na střelnici chybovala stejně jako druhá Francouzka, ztratila Davidová 31,9 sekundy.

Paulovi se s Pekingem rozloučili vítězstvím 8:6 nad domácí Čínou, s níž přitom po pátém endu prohrávali 1:6. Po devíti zápasech skončili s bilancí čtyř výher a pěti porážek.

Hokejistky ve třetím duelu ve výkonnostně horší skupině B ztratily první body, ačkoli nad Dánskem dvakrát vedly. Účast v play off jim ale zajistila následná porážka domácí Číny se Švédskem 1:2. V úterním závěrečném utkání s Japonskem, za nímž zaostávají o bod, si ještě mohou v případě výhry vybojovat postup z prvního místa ve skupině. Tím by se ve čtvrtfinále vyhnuly favorizovaným týmů Kanady a USA.

Rychlobruslařce Nikole Zdráhalové se po neúspěchu na třech kilometrech nedařilo ani na její nejsilnější trati a na patnáctistovce skončila až jednadvacátá. Zvítězila Nizozemka Ireen Wüstová a získala rekordní dvanáctou rychlobruslařskou olympijskou medaili.

Jediná česká zástupkyně v obřím slalomu Elese Sommerová nedokončila první kolo, vyhrála Švédka Sara Hectorová. Královskou lyžařskou disciplínu sjezd, který byl kvůli silnému větru o den odložen, ovládl Švýcar Beat Feuz a zkompletoval olympijskou medailovou sbírku.

Shrnutí pondělních výsledků na ZOH v Pekingu:

Biatlon:

Ženy - vytrvalostní závod (15 km):

1. Herrmannová (Něm.) 44:12,7 (1 tr. min.), 2. Chevalierová-Bouchetová (Fr.) -9,4 (1), 3. Röiselandová (Nor.) -15,3 (2), 4. Voigtová (Něm.) -16,6 (1), 5. Alimbekavová (Běl.) -31,7 (1), 6. Davidová (ČR) -31,9 (1), 7. Irwinová (USA) -1:01,4 (1), 8. Tandrevoldová (Nor.) -1:02,7 (1), 9. Rezcovová (Rus.) -1:13,1 (2), 10. Džimová (Ukr.) -1:21,7 (2), ...19. Charvátová -2:33,9 (2), 27. Jislová -4:04,8 (2), 34. Voborníková (všechny ČR) -4:38,9 (2).

Curling:

Smíšené dvojice - základní skupina:

ČR - Čína 8:6, Itálie - Kanada 8:7 po dodatečném endu, Norsko - Švýcarsko 6:5, Velká Británie - USA 8:4.

Konečné pořadí skupiny po 9 zápasech: 1. Itálie 9 výher, 2. Norsko 6, 3. Británie 6, 4. Švédsko 5, 5. Kanada 5, 6. ČR 4, 7. Švýcarsko 3, 8. USA 3, 9. Čína 2, 10. Austrálie 2.

Semifinále:

Itálie - Švédsko 8:1 po sedmém endu, Norsko - Británie 6:5.

Hokej:

Ženy:

Skupina A:

Rusko - Kanada 1:6 (0:2, 1:2, 0:2)

Branky: 38. Šochinová - 3. Nurseová, 3. Fillierová, 28. Rattrayová, 31. Ambroseová, 41. Johnstová, 46. Poulinová.

Švýcarsko - Finsko 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Branky: 12. Christenová, 30. Rüeggová, 42. Stalderová - 28. Laitinenová, 51. Holopainenová.

Tabulka:

1. Kanada 3 3 0 0 0 29:3 9 2. USA 3 3 0 0 0 18:2 9 3. Rusko 3 1 0 0 2 6:13 3 4. Švýcarsko 4 1 0 0 3 6:27 3 5. Finsko 3 0 0 0 3 5:19 0

Skupina B:

ČR - Dánsko 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 6. Tejralová (Křížová), 24. Mrázová (Radová, Vanišová) - 10. Jakobsenová, 25. Weisová, 41. Gludová (Jakobsenová). Rozhodčí: Furbergová (Švéd.), Senuková - Clarkeová (obě Kan.), Strongová (USA). Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 637.

Sestava ČR: Švejdová (41. Peslarová) - Lásková, Pejšová, Kolowratová, Čajanová, Horálková, Tejralová, Radová - Vanišová, Mrázová, Mlýnková - Neubauerová, Pejzlová, Křížová - Přibylová, Mills, Hymlárová - Lédlová, Serdar, Bukolská - Pátková. Trenér: Tomáš Pacina.

Čína - Švédsko 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Branky: 6. Betinolová - 26. Wiknerová-Zienkiewiczová z trestného střílení, 27. Bouvengová.

Tabulka:

1. Japonsko 3 2 0 1 0 10:5 7 2. ČR 3 2 0 0 1 8:5 6 3. Čína 4 1 1 0 2 7:7 5 4. Švédsko 3 1 0 0 2 4:7 3 5. Dánsko 3 1 0 0 2 6:11 3

Krasobruslení - družstva:

Ženy - volná jízda: 1. Valijevová (Rus.) 178,92, 2. Sakamotová (Jap.) 148,66, 3. Schizasová (Kan.) 132,04.

Sportovní dvojice - volná jízda: 1. Mišinová, Galljamov (Rus.) 145,20, 2. Miuraová, Kihara (Jap.) 139,60, 3. Čcheng Pcheng, Jang Ťin (Čína) 131,75.

Taneční páry - volný tanec: 1. Chocková, Bates (USA) 129,07, 2. Sinicinová, Kacalapov (Rus.) 128,17, 3. Gillesová, Poirier (Kan.) 124,39.

Konečné pořadí: 1. Rusko 74 bodů, 2. USA 65, 3. Japonsko 63, 4. Kanada 53, 5. Čína 50, ...8. ČR - nepostoupila do volných jízd.

Rychlobruslení:

Ženy - 1500 m: 1. Wüstová (Niz.) 1:53,28, 2. M. Takagiová (Jap.) 1:53,72, 3. De Jongová (Niz.) 1:54,82, 4. Satová (Jap.) 1:54,92, 5. Groenewoudová (Niz.) 1:54,97, 6. Lollobrigidaová (It.) 1:55,20, 7. Golubjevová (Rus.) 1:55,30, 8. N. Takagiová (Jap.) 1:55,34, 9. Lalenkovová (Rus.) 1:55,74, 10. Boweová (USA) 1:55,81, ...21. Zdráhalová (ČR) 1:59,54.

Rychlobruslení na krátké dráze:

Muži - 1000 m: 1. Žen C'-wej 1:26,768, 2. Li Wen-lung (oba Čína) 1:29,917, 3. Shaoang Liu (Maď.) 1:35,663, 4. Wu Ta-ťing (Čína) 1:42,937, 5. Shaolin Sándor Liu (Maď.) diskvalifikován, finále B: 6. De Laat (Niz.).

Ženy - 500 m: 1. Fontanaová (It.) 42,488, 2. Schultingová (Niz.) 42,559, 3. Boutinová (Kan.) 42,724, 4. Čang Jü-tching (Čína) 42,803, 5. Desmetová (Belg.) 42,941, finále B: 6. Serjoginová (Rus.), ...v rozjížďkách 24. Hrůzová (ČR).

Saně:

Ženy - po 2 ze 4 jízd: 1. Geisenbergerová 1:56,825 (58,402+58,423), 2. Berreiterová (obě Něm.) -0,208 (58,525+58,508), 3. Ivanovová (Rus.) -0,591 (58,733+58,683), 4. Procková -0,669 (58,762+58,732), 5. Schulteová (obě Rak.) -0,772 (58,523+59,074), 6. Tirumaová (Lot.) -0,980 (58,956+58,849), ...29. Čežíková (ČR) -4,736 (1:00,392+1:01,169).

Sjezdové lyžování:

Muži - sjezd: 1. Feuz (Švýc.) 1:42,69, 2. Clarey (Fr.) -0,10, 3. Mayer (Rak.) -0,16, 4. Crawford (Kan.) -0,23, 5. Kilde (Nor.) -0,51, 6. Paris (It.) -0,52, 7. Odermatt (Švýc.) -0,71, 8. Kriechmayr -0,76, 9. Franz (oba Rak.) -0,83, 10. Kline (Slovin.) -1,06.

Ženy - obří slalom: 1. Hectorová (Švéd.) 1:55,69 (57,56+58,13), 2. Brignoneová (It.) -0,28 (57,98+57,99), 3. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,72 (59,07;57,34), 4. Truppeová (Rak.) -0,80 (57,86+58,63), 5. Mowinckelová (Nor.) -0,96 (58,58+58,07), 6. Stjernesundová (Nor.) -1,20 (59,39+57,50), 7. Hrovatová (Slovin.) -1,35 (58,48+58,56), 8. Gasienicová-Danielová (Pol.) -1,42 (59,24+57,87), 9. Holdenerová -1,63 (59,21+58,11), 10. Gisinová (obě Švýc.) -1,86 (59,19+58,36), ...Sommerová (ČR) nedokončila 1. kolo.

Skoky na lyžích:

Smíšená družstva: 1. Slovinsko (Križnarová, Zajc, Bogatajová, P. Prevc) 1001,5 b., 2. Rusko (Machiňová, Sadrejev, Avvakumovová, Klimov) 890,3, 3. Kanada (Loutittová, Soukup, Strateová, Boyd-Clowes) 844,6, 4. Japonsko 836,3, 5. Rakousko 818,0, 6. Polsko 763,2, 7. ČR (Ulrichová, Kožíšek, K. Indráčková, Koudelka) 722,8, 8. Norsko 707,9.

Snowboarding:

Muži - slopestyle: 1. Parrot (Kan.) 90,96, 2. Su I-ming (Čína) 88,70, 3. McMorris (Kan.) 88,53, 4. Gerard (USA) 83,25, 5. Lauzi (It.) 80,01, 6. Corning (USA) 65,11, 7. Röisland (Nor.) 63,33, 8. Hamada (Jap.) 59,36, 9. Toutant (Kan.) 54,00, 10. Ocuka (Jap.) 52,80.