Znalec: Farmě Čapí hnízdo nekonkurovaly žádné další podniky Agrofertu

Praha - Areálu Čapí hnízdo v letech 2008 až 2010 nekonkurovaly žádné další společnosti patřící pod Agrofert, uvedl dnes u hlavního líčení v případu kolem dotace na jeho stavbu znalec z oboru ekonomie Jakub Kovář. Stejné služby ve stejné oblasti neposkytovaly podle něj penzion Labská ani restaurace Sokolovna Průhonice, které spadají pod Agrofert obžalovaného bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO).

Obžaloba mimo jiné tvrdí, že Babišova bývalá poradkyně a nynější spoluobžalovaná Jana Nagyová v žádosti o padesátimilionovou dotaci na stavbu areálu neuvedla, že společnost Farma Čapí hnízdo hodlá po dokončení výstavby působit na stejných trzích jako Babišův Agrofert. Znalec, jehož posudek si zadala obhajoba, však dnes vymezil produkty, které mohou farmě konkurovat, za hotelové služby na vysoké úrovni a reklamní a propagační služby. Za oblast, ve které lze hovořit o konkurenci, pak označil Středočeský kraj.

Čapímu hnízdu tak nemohl podle znalce konkurovat penzion Labská, který je ve Špindlerově Mlýně, například restaurace Sokolovna zase neposkytuje hotelové služby. "Penzion Labská je dokonce na sjezdovce," doplnil k tomu Babiš. "Vůbec nerozumím, jak někdo mohl argumentovat relevantním trhem," prohlásil.

Podle Nagyové pak z výpovědi znalce vyplynulo, že je vymezení relevantních trhů velmi složitá otázka. Zopakovala, že při podání žádosti o dotaci nepochybila.

Ještě před výslechem znalce z oboru ekonomie zamítl soudce Jan Šott doplnění výpovědi znalkyně psycholožky Jindřišky Záhorské, která vyšetřovala zdravotní stav Andreje Babiše mladšího. Podle soudce se už vyjádřila dostatečně. Advokát Michael Bartončík tak alespoň přečetl policejní usnesení o údajném únosu Babišova syna na Krym.

"To je samozřejmě sprostá lež," uvedl Babiš k obvinění z únosu. Poukázal na pasáž policejního usnesení, podle kterého i matka Babišova syna uvedla, že si únos vymyslel.

Soud vyslechne dnes ještě další znalkyně. Poté by mohli doplnit svou výpověď také oba obžalovaní. Pokud bude následně dokazování ukončeno, mohli by státní zástupce, obhájci i Babiš s Nagyovou přistoupit k závěrečným řečem. Rozsudek by pak mohl padnout ještě před prvním kolem prezidentských voleb, které se konají 13. a 14. ledna. Záleží však na vývoji jednání, hlavní líčení je zatím nařízené do pátku.

Obžaloba tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle státního zástupce to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Babiš i Nagyová vinu od počátku odmítají.