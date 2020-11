Změny v oddlužení projedná Sněmovna standardně

Praha - Vládní návrh na zkrácení doby oddlužení na tři roky pro všechny dlužníky Sněmovna zrychleně ve stavu legislativní nouze schvalovat nebude. Dnes takový postup v souladu s doporučením ústavně-právního výboru nepodpořila. Předloha, která vychází z evropské směrnice, má být účinná až od července příštího roku. Poslanci se začnou zabývat novelou v úvodním kole vzhledem k zákonným lhůtám asi na prosincové schůzi.

"Jde o tisk, který nesplňuje žádný z parametrů legislativní nouze," uvedl předseda výboru Marek Benda (ODS). Novela podle něho nesouvisí s koronavirovou krizí ani s vyhlášeným nouzovým stavem. Zpravodaj Marek Výborný (KDU-ČSL) podotkl, že případné pozměňovací návrhy "nelze napsat přes noc" a nebezpečí z prodlení nehrozí. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) na zrychleném schvalování normy netrvala.

Sněmovna zřejmě zkrátí při dalším projednávání předlohy lhůty mezi jednotlivými čtením. Je možné, že stanoví její dřívější účinnost, za což se přimlouval například předseda poslanců Pirátů Jakub Michálek.

Varianty oddlužení jsou nyní dvě. Základní předpokládá, že lidé uhradí za pět let aspoň 30 procent dlužné částky. Pokud zaplatí méně, o jejich oddlužení na konci procesu rozhoduje soud. Ve druhé variantě musejí lidé uhradit věřitelům za tři roky nejméně 60 procent svých dluhů. Senioři, zdravotně postižení lidé a lidé s dluhy z dětství mají zvýhodněný režim.

Novela předpokládá, že nynější pětiletá varianta se zkrátí na tři roky a ostatní varianty budou zrušeny. "Hlavním cílem je rychlejší a efektivnější osvobození od dluhů," řekla ministryně po projednání návrhu vládou.

Zkrácení doby oddlužení by se v návaznosti na unijní právo nově týkalo jak podnikatelů a živnostníků, tak spotřebitelů. Osvobození od placení dluhů by nebylo podmíněno splacením určité části pohledávek věřitelů. V případě schválení novely podle ministerstva spravedlnosti neutrpí práva věřitelů a dál se bude klást důraz na poctivé záměry dlužníka po celou dobu trvání oddlužení.

Úprava by měla umožnit i snazší přístup dlužníků s exekucemi do procesu oddlužení. Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení, uvedlo ministerstvo. Dlužník tak nebude nucen po provedení exekučních srážek hradit výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky.