Zlínský filmový festival nabídne i sekci věnovanou československé animaci

Zlín - Zlínský filmový festival pro děti a mládež v letošním 63. ročníku nabídne mimo jiné sekci věnovanou československé animaci. V nově vzniklé sekci Evropské web seriály pro mladé publikum představí skandinávskou produkci. Novinářům to dnes řekla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Zlín Film Festival se bude konat od 1. do 7. června, je nejstarší a největší svého druhu na světě.

Festival nabídne ve filmovém programu soutěžní snímky v tradičních kategoriích, tvůrci mohou přihlašovat své filmy do 1. března. Loni bylo na festivalu 276 snímků ze 49 zemí. Podobný počet filmů by podle Pášmové měl být i letos. Diváci by například mohli vidět dva filmy české produkce. "Jeden film je ještě ve výrobě. Držíme palce, aby se to stihlo," uvedla Pášmová. Dramaturgy zaujal také film slovenské produkce.

Dramaturgové festivalu se nedávno seznámili s aktuální tvorbou na filmovém trhu v Berlíně. "Berlinale je pro nás vždy důležitým zdrojem pro výběr filmů a jsme rádi, že se nám i letos podařilo ulovit zajímavé tituly. Navíc se zde máme možnost potkat s řadou filmových profesionálů a osobností, vyměňovat si zkušenosti a samozřejmě je také osobně pozvat na náš festival," uvedla Pášmová.

"U příležitosti 100. výročí narození Břetislava Pojara chystáme sekci věnovanou světově uznávané československé animaci. Připomeneme zde i tvorbu Miroslava Štěpánka, Jiřího Trnky, Zdeňka Milera, Jiřího Brdečky či Vlasty Pospíšilové," uvedla Pášmová. Animované tvorbě se bude festival věnovat ve filmovém, doprovodném i odborném programu. Pořadatelé chystají i speciální lektorské úvody s ukázkami různých typů animace.

Dramaturgie festivalu reaguje také na trend seriálů pro teenagery v nové sekci Evropské web seriály pro mladé publikum. "Letos ji odstartujeme pilotním ročníkem zaměřeným na skandinávskou produkci a každý den festivalu tak přineseme jeden seriál s tematikou odrážející současné problémy dospívajících - identita, přistěhovalectví, coming out, šikana a další," uvedla Pášmová.

"Naší snahou je ukázat to nejlepší ze světové tvorby pro děti a mládež a nabídnout alternativu k běžně dostupnému audiovizuálnímu obsahu. Současně chceme prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat povědomí o okolním světě, otvírat a následně diskutovat o aktuálních tématech," uvedl prezident festivalu Čestmír Vančura.

Autorem vizuálu letošního ročníku je stejně jako v minulých letech designér Zdeněk Macháček, s Michalem Beránkem vytvořili také festivalovou znělku. Autorem hudebního doprovodu znělky je Filip Vojtěch, vznikl remixem fanfár provázejících zlínský festival desítky let. "Festival bude barevný, hravý, mnohovrstevnatý. Chce zaujmout a k festivalovému dění ještě více přitáhnout mladou generaci teens," uvedla výkonná ředitelka Jarmila Záhorová. Vzniklo také video pro pedagogy, kterým provází herec Jan Čenský.

Součástí festivalu je doprovodný program včetně kulturních, sportovních a společenských akcí, také půlmaraton, který bude v neděli 4. června. Pořadatelé letos chtějí posílit možnost škol i veřejnosti z kraje přijet na festival. "V minulých letech jsme dělali projekce v okolních městech. Ukázalo se však, že atmosféru nejde přenést. Když návštěvníci přijdou do kina v době festivalu, zážitek je úplně jiný," uvedla Záhorová. Ve spolupráci s krajským koordinátorem veřejné dopravy budou v pracovní dny vypraveny dva vlaky pro školáky, o víkendu autobusové spoje z různých měst pro veřejnost.

Rozpočet festivalu by se měl podobně jako loni pohybovat kolem 53 milionů korun. "Ještě nemáme podepsané všechny smlouvy. Nejsou uzavřené dominantní dotační tituly, čeká se na rozhodnutí ministerstva kultury. Uděláme vše pro to, abychom příjmovou stránku naplnili," řekla ČTK Záhorová. Dotace ministerstva kultury byla v dřívějších letech deset milionů korun, loni se těsně před festivalem snížila na 8,5 milionu korun. Letos pořadatelé očekávají minimálně návrat na původní úroveň. Město Zlín letos navýšilo příspěvek o milion korun na 8,5 milionu. Zlínský kraj by měl dát 2,5 milionu korun, což je o půl milionu více než loni.

Součástí festivalu bude Salon filmových klapek, vystaví jich 125

Součástí festivalu bude 26. rokem Salon filmových klapek. Výtvarníci do něj přispívají umělecky ztvárněnými filmovými klapkami, které jsou vystaveny na několika místech republiky. Ve Zlíně se při festivalu koná dražba klapek. Sbírka klapek se pomalu schází, letos by jich mělo být kolem 125, řekla dnes novinářům mluvčí festivalu Kateřina Martykánová. Festival se letos koná 63. rokem, a to od 1. do 7. června.

Klapkami se do salonu pravidelně zapojují například Kristian Kodet, Iva Hüttnerová, Boris Jirků, Jiří Slíva nebo Kateřina Miler. "Letos máme novinky, ze kterých máme velkou radost, jako je klapka od výtvarnice paní Podzimkové nebo od zlínské výtvarnice Mirky Ptáčkové, která se věnuje tvorbě na sklo. Ztvárnila na klapce zlínský zámek. Letošní téma české animace se projevilo také v klapce, kde je ztvárněný pan Břetislav Pojar," uvedla Martykánová.

Letošní salon začne 7. března vernisáží v pražském Divadle Hybernia. Poté budou klapky vystavené v Liberci, Mladé Boleslavi, Olomouci a Brně. Před festivalem se klapky vrátí do Zlína, kde bude 4. června dražba klapek. Její výtěžek půjde prostřednictvím Nadačního fondu Filmtalent Zlín začínajícím talentovaným filmařům. "Důkazem, že se peníze vynakládají smysluplně, jsou úspěchy podpořených filmů nejen v České republice, ale i v zahraničí. Jeden příklad za všechny, hned osm námi podpořených filmů je v letošní nominaci na Českého lva," uvedla umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Jedním z nich je snímek Ostrov svobody, který vznikl v produkci zlínské univerzity a získal Cenu české filmové kritiky za krátký film. Natočil ho Petr Januschka.

Loňská dražba filmových klapek vynesla rekordních 3,572 milionu korun. Vydražilo se všech 123 klapek. Za celou historii Salonu filmových klapek bylo vydraženo 2872 umělecky ztvárněných klapek a celkově vynesly 44,561 milionu korun. Nejúspěšnější je stále klapka Libora Vojkůvky pojmenovaná Touhy plná, klapka rozevřená, kterou zájemce v roce 2008 zakoupil za 199.000 korun. Kompletní kolekce klapek je na webu www.salonfilmovychklapek.cz.