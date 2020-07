Zlínské muzeum získalo další poklad mincí ze 16. a 17. století

Zlín - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně získalo soubor 37 stříbrných a 12 zlatých mincí ze 16. a 17. století. V lesích nedaleko krajského města je našel amatérský spolupracovník muzea Tomáš Melich. Už dříve objevil téměř na stejném místě 74 historických zlatých mincí, při následném průzkumu nalezli odborníci ještě další tři. Oba poklady si budou moci návštěvníci muzea v létě prohlédnout, řekl dnes novinářům jeho ředitel Pavel Hrubec.

Fotogalerie

Podle archeoložky muzea Jany Langové spolu oba poklady souvisejí. Našly se těsně pod povrchem terénu, uloženy byly v první polovině 17. století. "Muselo to být v závěrečné fázi třicetileté války, kdy Švédové ze severu procházeli Moravou, útočili na Olomouc a podobně. V té souvislosti se tady zřejmě odehrávaly nějaké hrůzné věci. V blízkém okolí Zlína, v zalesněném území Hostýnských vrhů, někdo v té době, někdy po roce 1636, kdy je poslední datovaná mince, ukryl poklady. My se domníváme, že to byla zřejmě tatáž osoba. Poklady byly od sebe vzdáleny asi 15 metrů," řekla Langová.

Oba hromadné nálezy obsahují mince z druhé poloviny 16. a první třetiny 17. století. Podle Langové se jedná o jedny z nejcennějších objevů ve Zlínském kraji za poslední desítky let. Mezi ražbami se objevují dukáty a tolary různých habsburských panovníků, například císaře Matyáše, Rudolfa II. nebo Ferdinanda II., ale i saského kurfiřta nebo salcburského arcibiskupa. Nechybějí ani mince patřící k ražbám polského krále Zikmunda III. Vasy nebo mince osmanské.

Zástupci muzea ocenili, že si nálezce cenné mince nepřivlastnil. Nejen první, ale také druhý nález tedy obohatil archeologické sbírky muzea. "Je pro nás, a doufáme, že i pro veřejnost, mimořádně vzrušující, protože kromě své věcné hodnoty vyvolává řadu otázek stran svého tajemného původu," uvedl Hrubec.

Na 16. července připravilo muzeum vernisáž výstavy Příběh železa, jejíž součástí budou i nalezené poklady. Lidé budou moci mince v muzeu vidět do 2. srpna, následně poputují do rukou konzervátorů.