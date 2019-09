Zlínská zoo získala gaury indické, nejmohutnější tury na světě

Zlínská zoologická zahrada získala z indické zoo gaury indické, nejmohutnější tury na světě. Poprvé po téměř 60 letech se tak do Evropy podařilo dovézt tato zvířata přímo z jejich domovin. Zahrada s indickou Zoo Mysore spolupracuje deset let, před čtyřmi lety přibyli do Zlína například medvědi pyskatí. ČTK/Zoo Zlín