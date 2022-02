Zlín by rád poskočil do střední skupiny, chce se vzdálit baráži

Zlín - S cílem posunout se do střední skupiny pro nadstavbu vstupují do jarní části prvoligové sezony fotbalisté Zlína, jimž po podzimu patří 11. příčka v tabulce se ziskem 19 bodů. Podle generálního manažera klubu Zdeňka Grygery je to za předpokladu zdravého kádru reálná meta.

"Chceme zlepšit herní projev celého týmu, být kondičně na výši. Co se týče umístění, chceme do střední skupiny a hlavně se co nejvíce vzdálit barážovým a sestupovým příčkám," řekl novinářům trenér Jan Jelínek, který je kvůli chybějící licenci veden jako asistent.

Na 10. příčku, jež jako poslední zajišťuje účast ve střední nadstavbové skupině, ztrácí Zlín tři body. "Cílem pro jaro je, aby tým byl zdravý, protože to nás na podzim trápilo. Pak můžeme hrát střed tabulky," uvedl Grygera.

Zlínští jako jedni z mála ligových týmů absolvovali celou zimní přípravu doma. "Vedla nás k tomu covidová situace a nejistota v zahraničí. V domácích podmínkách jsme splnili vše, co jsme chtěli, bylo to racionální rozhodnutí," řekl Grygera.

Zlín sehrál v přípravě čtyři zápasy a připsal si dvě vítězství i remízy. Nejvíce se mu povedla generálka proti slovenské Senici, kterou zdolal 4:0. "Mě nejvíc těší, že se střelecká porce rozdělila mezi 10 hráčů a že se k nim mohou přidat i další," poznamenal Jelínek.

Staronovou tváří ve zlínském dresu je Vukadin Vukadinovič, který se k "Ševcům" vrátil po třech a půl letech. Jednatřicetiletý srbský ofenzivní hráč uspěl na testech a Jelínek od něj očekává zvýšení konkurence směrem dopředu.

"Projevuje se velmi dobře. Je to rychlostní typ a může se porvat o základní sestavu," řekl Jelínek. Druhou staronovou tváří v jeho týmu je útočník Šimon Chwaszcz, který se vrátil z hostování z Líšně. Dalších změn kádr nedoznal.

Zlín trápí před startem jarní části zdravotní stav řady hráčů, problémy mají Tomáš Poznar, Václav Procházka či Vachtang Čanturišvili. "Věřím, že budou brzy v pořádku. Právě zranění nás provázela během podzimu a srážela naše výkony. Mohli jsme mít klidně o čtyři body více," prohlásil Grygera.

Zlínští vstoupí do jarní části nedělním domácím duelem proti Liberci.