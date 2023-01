ŽIVĚ: TK po jednání vlády

Praha - Návrh zákona zavádějící tzv. preventivní restrukturalizaci pro podnikatele v přechodných finančních potížích projedná na dnešním zasedání vláda. Ministři dostanou i informaci o postupu zakázky na pořízení pásových bojových vozidel pěchoty pro potřeby české armády, projednají také jmenování zmocněnce vlády pro zastupování ČR před Evropským soudem pro lidská práva.

Preventivní restrukturalizace má sloužit k odvrácení hrozícího úpadku podnikatele při současném zachování nebo obnovení běžného provozu jeho firmy. Novela ministerstva spravedlnosti do českého právního řádu převádí ustanovení z evropské směrnice o restrukturalizaci a insolvenci.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) před Vánoci oznámila, že Česko podepsalo se Švédskem a firmou BAE Systems nezávazné memorandum o dodávce pásových bojových vozidel CV90. Za pořízení 210 strojů v sedmi modifikacích by armáda měla zaplatit do 51,684 miliardy korun. Cenová nabídka je platná do června.

Na programu je i nařízení vlády, které má usnadnit postup při odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku či mimo obchodní prostory. Obsahuje vzorové poučení o právu odstoupit od smlouvy, ale také vzorový formulář. Využití vzoru není povinností spotřebitele, ale mělo by posílit jeho důkazní postavení v případě sporů.

Vláda by měla podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví schvalovat i to, aby byla pro pacienty plně hrazená antibiotika, která Česko dovezlo kvůli nedostatku z jiných evropských zemí. Pojišťovny budou stát navíc podle ministra asi 150 milionů korun. Ministerstvo zdravotnictví také navrhuje vládě vzít zpět návrh novely ohledně očkování proti covidu-19 v lékárnách a zubních ordinacích přijatý v prosinci 2021 předchozí vládou.

S ohledem na schůzi Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě zasednou ministři v prostorách dolní komory.