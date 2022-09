Živě: Sněmovna schvaluje určení cenového stropu u elektřiny a plynu

Piráti navrhují kvůli inflaci snížit DPH u ovoce a zeleniny

Piráti chtějí kvůli inflaci snížit DPH u zeleniny a ovoce z 15 na deset procent. Zabránit dopadům tohoto opatření na rozpočet má současný růst sazby z 15 na 21 procent u slazených nápojů, řekl dnes ve Sněmovně novinářům předseda pirátských poslanců Jakub Michálek. Změnu by mohli Piráti při širší shodě koalice prosazovat jako pozměňovací návrh daňového balíčku.

Piráti úpravu navrhují kvůli trvající inflaci, kdy se zvyšující ceny energií projevují i na cenách ovoce a zeleniny. "Situace se týká každého, kdo se rád stravuje zdravě a v současné době se potýká s extrémním růstem cen potravin," uvedl Michálek. Opatření by podle něj mohlo pomoci také českým pěstitelům ovoce a zeleniny, jejichž segmentu hrozí likvidace.

Nyní má podle něj Česko nejvyšší DPH na ovoce a zeleninu v regionu, což se projevuje i tím, že Češi jezdí nakupovat za hranice. "Byli bychom neradi, aby lidé šetřili na potravinách pro zdravý život," uvedl Michálek. Přeřazení ovoce a zeleniny do nižší sazby by podle něj mělo být trvalé, ministerstvo financí by mohlo zajišťovat kontrolu, že se změna promítla do koncových cen.

Aby opatření nemělo negativní dopad na státní rozpočet, mělo by ho doprovázet přeřazení slazených nápojů z patnáctiprocentní sazby na 21 procent. Krok podle Michálka podpořili ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), hlavní hygienička Pavla Svrčinová či ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) se k němu zatím staví neutrálně.