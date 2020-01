Živě: Galavečer vyhlášení cen Právník roku 2019

Galavečer celojustiční soutěže Právník rok 2019, kterou pořádají Česká advokátní komora spolu s mediální a vzdělávací skupinou epravo.cz, bude možné stejně jako loni sledovat v živém přenosu. Tentokrát z brněnského hotelu Cosmopolitan Bobycentrum. Díky přímému přenosu mohou být diváci svědky předávání prestižních cen sv. Yva nejlepším odborníkům české justice v pěti odborných a třech zvláštních kategoriích. Chybět nebude ani vyhlášení Síně slávy a její letošní otevření pro další zcela výjimečnou osobnost za celoživotní přínos českému právu.

Loni byl do Síně slávy uveden bývalý předseda a místopředseda Senát a expremiér Petr Pithart. „Je to nejvyšší pocta, kterou odborná právnická veřejnost může udělit výjimečné osobnosti práva ze svého středu. Do právnické Síně slávy v minulosti vstoupili například Pavel Rychetský, Otakar Motejl, nebo bývalí ministři spravedlnosti a dlouholetí advokáti, kteří už bohužel nejsou mezi námi - Dagmar Burešová a Karel Čermák,“ uvedl předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek.

Galavečer Právník roku startuje dnes v 19:00.

