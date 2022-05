Živě: Co brání rozvoji jaderné energetiky v Evropě?

Současná ruská agrese vůči Ukrajině stáčí energetickou debatu k otázce, jak se vypořádat s reálným rizikem výpadku ruského plynu. Podobný úkol, tedy omezení spalování fosilních paliv, před nás staví prohlubující se klimatická krize. Prioritním řešením je urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů nebo programů snižování spotřeby energie. Česká politická reprezentace pak podporuje dlouhodobou náhradu fosilních paliv investicemi do nových jaderných reaktorů. Je to dobrá volba? Jaká jsou ekonomická rizika spojená s novými jadernými bloky? Dokážeme bez nich nahradit ruský plyn a ukončit spalování uhlí? Jaká energetická budoucnost nás vyjde levněji?

Cílem mezinárodní konference Nuclear Energy Conference 2022: Co brání rozvoji jaderné energetiky v Evropě? je za účasti zahraničních i českých expertů podrobně diskutovat právě tyto otázky. Sledovat ji můžete dnes od 10:00.

Prezentace přednesou Simon Müller, ředitel Agora Energiewende pro Německo a Felicia Aminoff, expertka na energetickou transformaci Bloomberg New Energy Finance, kteří představí, jakým optimálním způsobem můžeme dosáhnout klimatické neutrality a zda se to daří Německu. Stephen Thomas, emeritní profesor energetické politiky na University of Greenwich v Londýně shrne zkušenosti účastníků dukovanského tendru z nedávných projektů. Na realitu francouzských jaderných plánů se pak zaměří Yves Marignac, vedoucí expert na jadernou a fosilní energetiku v Institut négaWatt. Petr Holub, energetický konzultant Budovy 21 rozebere možnosti, jakými se v Česku můžeme vyrovnat s výpadkem ruského plynu i bez nových reaktorů. Závěrem analytik Výzkumného centra Asociace pro mezinárodní otázky Oldřich Sklenář připomene skryté, nicméně nezanedbatelné náklady jaderné energetiky.

Kompletní program, představení přednášejících a další informace lze najít na www.nec2022.eu .

Konferencí provází Aneta Zachová.

Simultánní tlumočení česko/anglicko/německé bude zajištěno.

Akci pořádají: Calla – Sdružení pro záchranu prostředí a Hnutí DUHA.