Zimní Tipsport ligy se zúčastní osm českých prvoligových klubů

Praha - Hned osmička z celkem 16 prvoligových týmů se v lednu představí v 25. ročníku zimního přípravného turnaje Tipsport ligy. Elitní trojka tabulky Slavia, Plzeň a Sparta jako obvykle schází, nejvýše postaveným mužstvem z nejvyšší soutěži bude aktuálně pátý Baník Ostrava. Navzdory trvajícím koronavirovým omezením proběhne i čtvrtý ročník turnaje Tipsportu na Maltě, kterého se z českých klubů tentokrát zúčastní jen Olomouc.

Zatímco před rokem kvůli koronavirové situaci a posunutému začátku jarní části nehrál Tipsport ligu ani jeden celek z nejvyšší soutěže, tentokrát se zapojí hned polovina z prvoligových týmů. Vedle Ostravy se tradičního turnaje zúčastní z české ligy ještě Mladá Boleslav, Olomouc, Bohemians 1905, Jablonec, Pardubice, Teplice a Karviná.

"Vloni byla situace kvůli covidu dramatická, jsme rádi, že tradice zůstala zachována. S účastí v tomto ročníku jsme určitě spokojeni. Těší nás, že prvoligové kluby mají o zimní Tipsport ligu zájem," řekl na tiskové konferenci ředitel turnaje Aleš Kolář.

Tipsport navýšil počet účastníků na 20 týmů, které budou rozděleny do pěti čtyřčlenných skupin. Každý z celků čekají tři utkání, celkový vítěz, který získá prémii 200 tisíc korun, vzejde ze společné tabulky. Čtyři skupiny mají základnu v Česku, jedna na Slovensku. Osmičku českých prvoligových mužstev doplňuje sedmička celků z druhé ligy a pětice slovenských klubů. Turnaj proběhne od 6. ledna do posledního lednového víkendu.

Pořadatelé probírali účast i s Plzní. Sparta opět nasadí druholigové "béčko". "S Plzní jsme jednali. Viktorka v době, kdy se uzavírala naše soutěž, nevěděla, jak bude vypadat jejich příprava, řešili jiné problémy. Se Slavií jsme nejednali, známe jejich postoj k Tipsport lize. Měli zájem hrát s béčkem, ale to tentokrát nebylo naším cílem," uvedl Kolář.

Tipsport už počtvrté uspořádá v druhé polovině ledna turnaj čtyř týmů na Maltě. Na rozdíl od předchozích let se zúčastní jediný český klub Olomouc, kterou doplní slovenská Trnava, loňský vítěz rakouský Tirol Wattens a nově dánský Aalborg. Nově se bude hrát systémem každý s každým.

Pořadatelé se pokoušejí na Maltu přilákat i elitní české týmy. "Celý projekt jim představujeme. Můžu zmínit Plzeň, se kterou jednáme dlouhodobě, zda by měla zájem a za jakých okolností by mohli přijet. Největším problémem bylo jejich jednání o novém majiteli. V době, kdy jsme potřebovali vědět pevné rozhodnutí, si nebyli jisti, zda mohou garantovat, že budou moci odjet. Jednání jsme odložili o další rok," řekl Lubomír Ježek z Tipsportu.

"Eminentně nás zajímá i to, jestli se turnaje může zúčastnit Sparta Praha, jejímž jsme generálním partnerem. Sparta má dlouhodobý kontrakt na zimní soustředění ve Španělsku, nicméně s nimi jednáme o nejbližší budoucnosti. V tomto ročníku se s námi zástupci Sparty pojednou osobně podívat na Maltu, aby si prohlédli podmínky, zázemí, hřiště. Je to první krok do budoucna, aby třeba už v dalším ročníku mohla být Sparta," dodal.