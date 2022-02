Zimní olympijské hry v Pekingu oficiálně začaly, oheň hoří v obří vločce

Slavnostní zahájení XXIV. zimních olympijských her, 4. února 2022, Peking.

Slavnostní zahájení XXIV. zimních olympijských her, 4. února 2022, Peking. ČTK/AP/Ashley Landis

Peking - Zimní olympijské hry v Pekingu oficiálně začaly. Místo tradičního velkého olympijského ohně hoří jen pochodeň uprostřed obří vločky, kam ji umístili poslední členové štafety. Vločka orámovaná olivovými ratolestmi a složená z menších vloček se jmény všech 91 účastnických zemí se pak vznesla nad Národní stadion a začal poslední z několika ohňostrojů. Českou výpravu na plochu Ptačího hnízda přivedli krasobruslař Michal Březina a kapitánka hokejistek Alena Mills. Defilé zahájili tradičně Řekové a uzavřeli Italové jako pořadatelé příští zimní olympiády a zástupci domácí Číny.

Čínská metropole jako první po letních hrách, které se zde konaly v roce 2008, pořádá i ty zimní. Česko má v Pekingu rekordní výpravu na zimní olympiádě, ale konečný počet účastníků bude o něco nižší než původních 116 kvůli zraněním i koronaviru. O nejvyšší počet zimních olympioniků v historii se postaral zejména premiérový postup hokejistek.

Šéf mise Martin Doktor odhadoval, že se slavnostního zahájení osobně zúčastní zhruba pět desítek českých sportovců. Jednalo se zejména o ty, kteří bydlí přímo v Pekingu. Doprava z horských středisek je totiž komplikovaná. Řada českých sportovců si ozdobila nezbytný respirátor namalovaným knírkem, kterým na dálku pozdravila snowboardcrossařku Evu Samkovou. Olympijská vítězka ze Soči a bronzová z Pchjongčchangu nemůže v Číně závodit, protože se nestihla zotavit z prosincové zlomeniny obou kotníků.

Jen na dálku z Česka musel slavnostní zahájení sledovat očekávaný první brankář české hokejové reprezentace Šimon Hrubec, kterého zatím do Číny nepouštějí výsledky koronavirových testů.

Do programu, který se z avizovaných 100 minut protáhl na více než dvě hodiny, se zapojilo 3000 vystupujících převážně z řad teenagerů. Režisér Čang I-mou pro efekty využíval moderní technologie, především obří led obrazovku. Po defilé výprav následovaly tradiční formality. S projevy vystoupili předseda organizačního výboru Cchaj Čchi a prezident Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Thomas Bach. Oba hovořili o vděčnosti, že se hry navzdory pokračující koronavirové pandemii konají v řádném termínu.

Bach na úvod her vyvolávajících kontroverze kvůli politickým krokům Číny prezentoval sport jako symbol mírového soužití. "Ukážeme světu, že je možné být nelítostnými rivaly, ale zároveň žít v respektu všichni pohromadě. To je smysl olympijských her. Budovat mosty, ale nikdy nebudovat zdi, sjednocovat lidstvo v jeho rozmanitosti," prohlásil. Čínský prezident pak oficiálně prohlásil hry za zahájené.

Velmi nezvyklé bylo zapálení olympijského ohně, který vlastně zůstal v pochodni. Ve štafetě, která se kvůli koronaviru konala jen pár dní v horských střediscích určených pro olympijské soutěže, se na ploše vystřídaly vždy dvojice čínských sportovců různých generací. Posledním běžcem s pochodní nebyla žádná hvězda, ale čínští sportovci Čao Ťia-wen a Dinigír I-La-Mu-Ťiang. Druhá jmenovaná závodí v běhu na lyžích a patří k ujgurské menšině, za jejíž potlačování Čínu kritizují lidskoprávní organizace.

Kvůli tomu řada zemí v čele se Spojenými státy americkými ohlásila diplomatický bojkot her a nevyslala do Pekingu své vrcholné politické představitele. Na druhou stranu se někteří zahraniční hosté včetně ruského prezidenta Vladimira Putina slavnostního zahájení zúčastnili.

Olympijské hry se konají po šesti měsících. Krátký interval způsobilo odložení těch letních, které se kvůli pandemii koronaviru uskutečnily v Tokiu místo roku 2020 až loni. Zimní hry v Pekingu skončí 20. února. V sedmi sportech se rozdělí 109 sad medailí. Soutěže začaly už ve středu.