Zimní Masters of Rock ve Zlíně ozdobí finské kapely Sonata Arctica a Korpiklaani

Zlín - Sportovní hala Datart ve Zlíně bude v sobotu 27. listopadu opět patřit fanouškům tvrdé muziky. Uskuteční se v ní 16. ročník zimní verze mezinárodního rockového festivalu Masters of Rock. Jeho hlavními lákadly budou finské kapely Sonata Arctica a Korpiklaani a německá skupina Freedom Call, řekl ČTK ředitel pořádající agentury Pragokoncert Jiří Daron. Loni se festival kvůli opatřením souvisejícím s pandemií koronaviru neuskutečnil.

Kostru přehlídky podle něj tvoří kapely, které kvůli pandemii koronaviru a navazujícím restrikcím zrušily svá evropská turné. Přísnost přijatých opatření se v jednotlivých státech různí. „Kapely ale jezdí na samostatné výjezdy ke koncertům do zemí, které to umožňují. Všechny kapely, které míří do Zlína, ať už jsou ze Skandinávie, z Německa, z Rakouska a dalších zemí, tak přijedou do Zlína a za den nato zase Zlín opustí," řekl Daron.

Organizátoři podle něj prozatím nepřekročili hranici 1000 prodaných vstupenek. Pokud by na festival přišlo více než 1000 fanoušků, neočkovaní návštěvníci a lidé, kteří neprodělali onemocnění covid-19, by se museli na základě nařízení vlády prokazovat PCR testem. V případě nižší návštěvnosti by stačil antigenní test. "Podmínky jsou hodně omezující a svazující. Kultura je nejpostiženější segment restrikcemi, návštěvnost je tím ovlivněna," řekl Daron. O tom, jaké testy budou muset lidé bez očkování nebo po prodělané nemoci předložit, plánují podle něj pořadatelé fanoušky informovat s předstihem.

Power metalová kapela Sonata Arctica je na tuzemských pódiích častým hostem, stejně jako folk metalová formace Korpiklaani, která ve Zlíně představí své nové album Jylhä. Studiovou desku před nedávnem vydala také skupina Freedom Call, stejně jako německá hard rocková formace The Unity a rakouští symfoničtí metalisté Visions of Atlantis, kteří na zlínském festivalu také vystoupí.

Program přehlídky doplňují italská power a folk metalová skupina Elvenking, slovenští symfoničtí metalisté Symfobia, ruská rock metalová formace Amalgama a domácí heavymetalová kapela Power 5, která ve 12:30 festival zahájí. Kompletní program a další informace jsou k dispozici na webových stránkách www.mastersofrock.cz.