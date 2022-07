Žena zasažená napalmem ve válce ve Vietnamu odvezla z Polska 240 migrantů

Kim Phuc, která přežila v roce 1972 zásah napalmem, doprovodila na cestě z Polska do Kanady asi 240 válečných uprchlíků z Ukrajiny 4. července 2022.

Varšava - Žena, jejíž fotografie se stala symbolem hrůz války ve Vietnamu, dnes doprovodila na cestě z Polska do Kanady asi 240 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Informuje o tom agentura AP. Kim Phuc je dívkou ze světoznámého snímku fotografa agentury AP, na němž v roce 1972 coby devítiletá utíká z vesnice bombardované napalmem.

Žena s ukrajinskými uprchlíky odcestovala letadlem jedné nevládní organizace do Reginy, hlavního města kanadské provincie Saskatchewan. Chce, aby její příběh a to, co dělá pro uprchlíky, byly poselstvím míru. Nyní 59letá Kim Phuc je občankou Kanady.

Mezi uprchlíky z různých částí Ukrajiny je většina žen a dětí. Jde o malou část z tisíců ukrajinských občanů, kterým Kanada v důsledku ruského útoku na jejich vlast poskytla humanitární víza.

Letoun mířící do Kanady dnes pilotoval argentinský filantrop Enrique Piñeyro, někdejší profesionální pilot a zakladatel nevládní organizace Solidaire.