Zemřela Tina Turnerová, královna rock'n'rollu s chraplavým hlasem

Ve věku 83 let po dlouhé nemoci zemřela americko-švýcarská zpěvačka Tina Turnerová. S odkazem na její mluvčí to uvedla stanice Sky News. Na snímku z 27. dubna 2009 je zpěvačka při svém koncertu v Praze. ČTK/Volfík René

Bern - Americko-švýcarská zpěvačka s charakteristickým chraplavým hlasem Tina Turnerová dnes zemřela. S odkazem na její mluvčí to uvedla stanice Sky News. "Královna rock'n'rollu zemřela dnes ve věku 83 let po dlouhé nemoci ve svém domě v Kusnachtu u Curychu ve Švýcarsku. Svět s ní ztratil hudební legendu a vzor," cituje z prohlášení mluvčí.

Turnerová se proslavila jako interpretka hitů Simply the Best, We Don't Need Another Hero, Typical Male či titulní písně z bondovky Golden Eye. Zpěvačka proslula odvážnými kostýmy a energickým vystupováním, její koncerty bývaly velká show.

"Rocková babička", jak zní asi nejčastější zpěvaččina přezdívka, prodala přes 200 milionů desek. Získala mimo jiné 12 cen Grammy (včetně ceny za celoživotní zásluhy) a vstoupila do rokenrolové Síně slávy. Zpěvaččinu hudební dráhu zásadně ovlivnil její manžel Ike Turner, který její kariéru nejprve nastartoval, ale pak ji svým bouřlivým životem a násilnickým chováním komplikoval.