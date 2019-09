Zemřel režisér Osady Havranů či Smrti talentovaného ševce Schmidt

Praha - Ve věku 85 let zemřel režisér Osady Havranů či Smrti talentovaného ševce Jan Schmidt. Uvedla to dnes Česká televize, které to sdělila rodina režiséra. Schmidt natáčel snímky široké škály žánrů, od sci-fi přes dokument až po pohádku. Jako pomocný režisér se podílel i na filmu Amadeus, který natočil jeho spolužák Miloš Forman.

Schmidt studoval režii na FAMU v ročníku Otakara Vávry a jeho spolužáky byly hvězdy české nové vlny jako Forman, Věra Chytilová, Evald Schorm či Jiří Menzel. První snímky Schmidt natočil v 60. letech, například postapokalyptické sci-fi Konec srpna v hotelu Ozon.

V 70. letech pak stál za trilogií historických filmů z období pravěku podle knih Eduarda Štorcha - Volání rodu, Osada Havranů a Na veliké řece. Hlavní roli v nich ztvárnil Jiří Bartoška. Režíroval také film s ikonickým hrdinou českých detektivek, kapitánem Exnerem v podání Jiřího Kodeta, Smrt talentovaného ševce.

V závěru své kariéry režíroval třeba i pohádku, a to Jak si zasloužit princeznu s hudbou Ivana Hlase. V polovině 90. let chtěl ještě natočit dobrodružný snímek Situace vlka podle povídky Jacka Londona. Film ale nebyl nikdy dokončen. Na začátku nového tisíciletí stál za seriálem Stříbrná paruka s Borisem Rösnerem o životě kočovných herců na sklonku 19. století.