Po krátké těžké nemoci zemřel první polistopadový rektor Univerzity Palackého Josef Jařab, bylo mu 85 let. Univerzitu vedl v letech 1990 až 1997. Na snímku z 5. října 2018 je Josef Jařab v Praze při přebírání jubilejní 20. Ceny Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97. ČTK/Šimánek Vít

Olomouc - Po krátké těžké nemoci dnes dopoledne zemřel první polistopadový rektor Univerzity Palackého v Olomouci Josef Jařab, bylo mu 85 let. Výrazná osobnost Olomouce, respektovaný znalec a překladatel americké literatury, vedl olomouckou univerzitu v letech 1990 až 1997. Mše za zemřelého Josefa Jařaba se uskuteční 9. května ve 13:00 v kostele svatého Mořice v Olomouci. ČTK to dnes řekl mluvčí univerzity Egon Havrlant.

"Ztrácíme v něm nejvýznamnější osobnost polistopadové éry naší univerzity, pro kterou mnoho dobrého vykonal. Zasloužil se o její rozkvět a propagaci doma i v zahraničí. Do Olomouce za ním přijížděla řada tuzemských i světových osobností, vystupoval vždy velmi noblesně, měl velký přehled a do poslední chvíle se aktivně účastnil univerzitního života. Nejen pro svůj laskavý přístup a obrovský nadhled nám bude moc chybět," uvedl rektor UP Martin Procházka.

Premiér Petr Fiala (ODS) uvedl, že Jařab svými překlady a editorskou prací objevoval a zprostředkovával současnou americkou literaturu. "Rád vzpomínám na naše setkávání a diskuse o literatuře a univerzitách v dnešní společnosti. Čest jeho památce!," napsal Fiala na twitteru.

Josef Jařab byl výraznou postavou listopadových událostí roku 1989 v Olomouci, byl zakládajícím členem Občanského fóra v Olomouci. V čele univerzity stanul v lednu 1990, kdy se stal prvním svobodně zvoleným rektorem Univerzity Palackého po pádu komunismu. "Studenti mě navrhli na rektora. Šel jsem s nimi a nový senát mě jednomyslně zvolil rektorem. Až v tu chvíli jsem si uvědomil, že je to první volba v Československu. Stáhlo se mi hrdlo a stejně tak předsedovi senátního výboru. Tak nám přece jen došlo, že se stalo něco velice významného," vzpomínal Josef Jařab pro Paměť národa.

Do Olomouce také přivedl řadu osobností z celého světa, jako byl například básník Allen Ginsberg, divadelní režisér a herec Peter Ustinov nebo novinář a publicista Pavel Tigrid. Univerzita Palackého se díky Josefu Jařabovi stala v květnu 1990 první vysokou školou v tehdejším Československu, která udělila čestný doktorát prezidentovi Václavu Havlovi.

Po vypršení rektorského mandátu v Olomouci působil jako rektor Středoevropské univerzity v Budapešti. Přednášel ve třiceti zemích, působil na několika amerických univerzitách. Je nositelem čestných doktorátů dvou amerických a jedné anglické univerzity. Byl dvakrát zvolen senátorem. Získal řadu ocenění, mimo jiné Cenu města Olomouce, Cenu Františka Palackého, kterou mu udělila jeho alma mater, či Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.

Jařaba odborníci označují za jednoho z nejvýznamnějších českých amerikanistů a překladatelů americké literatury. Je autorem řady knih a překladů, své vzpomínky na dobu, kdy stál v čele Univerzity Palackého, shrnul v roce 2018 knize Rektorská rozpomínání, která se dočkala vydání i jako audiokniha. V roce 2019 měl premiéru i filmový dokument o Josefu Jařabovi Homo academicus, který natočil režisér Martin Müller v koprodukci s Českou televizí.

Téměř přesně před deseti lety, 7. května 2013, si prvního polistopadového rektora zvolili studenti olomoucké univerzity za svého krále majálesu. Josef Jařab zemřel symbolicky v den, kdy studenti jeho alma mater zvolili nového krále majálesu. Stal se jím dnes divadelní a filmový režisér a herec Miroslav Krobot.