Zemřel někdejší automobilový manažer a vizionář Lee Iacocca

Los Angeles - Lee Iacocca, charismatický špičkový manažer amerických automobilek a vizionář, který stál za vznikem sportovního vozu Ford Mustang a minivanu Chrysler, zemřel ve věku 94 let. Oznámil to koncern Fiat Chrysler. Iacocca v úterý ve svém domovu v Bel-Air v Kalifornii podlehl komplikacím pramenícím z Parkinsonovy nemoci, řekla Iacoccova dcera Lia deníku The Washington Post.

Syn italských přistěhovalců do Spojených států proslul zejména záchranou zadluženého koncernu Chrysler v 80. letech 20. století. Svou bezmála půlstoletou kariáru v Detroitu ale zahájil v roce 1946 u Forda, kde zjistil, že se spíše prosadí jako obchodník a manažer než jako inženýr a technik.

V 80. letech byl Iacocca tak populární, že se jeho životopis dostal mezi knižní bestsellery, a dokonce se o něm hovořilo jako o možném kandidátovi na prezidenta. Kritici mu ale vyčítali propuštění tisíců dělníků při restrukturalizaci a také obří plat. Ale jeho někdejší protijaponské projevy se zdají znít jako ozvěna ve výrocích Donalda Trumpa na adresu Číny, poznamenala agentura AFP.