Zemědělským suchem trpí 80 pct ČR, deště pomohly jen mírně

Brno - Téměř 80 procent území Česka je zasaženo zemědělským suchem. Situaci mírně zlepšily deště, které republiku zasáhly v závěru minulého týdne, avšak pouze v povrchové vrstvě do 40 centimetrů. Situace by se měla mírně zhoršovat, citelné zlepšení by mohlo nastat po 10. květnu, kdy předpovědní modely očekávají vydatné deště, vyplývá z údajů, které dnes zveřejnili vědci na portálu InterSucho. Předpovědi na více dnů však trpí větší mírou nejistoty.

Zemědělské sucho určuje relativní nasycení půdy na daném území, porovnává se aktuální stav s průměrem za roky 1961 až 2010. Tvůrci portálu, kteří sucho systematicky zkoumají do minulosti, sledují současnost a modelují budoucnost, současný stav označili za nejhorší sucho na území republiky za posledních 500 let.

Zemědělcům chybí letos voda z tajícího sněhu, minimum srážek spadlo na velké části území i v březnu a v dubnu. Dvěma nejhoršími stupni zemědělského sucha trpí pětina území, a to severovýchod republiky, velká část Karlovarského kraje, Poohří v okolí Loun a Žatce a také dlouhodobě část jižních Čech. Poměrně dobře je na tom teď naopak většina Středočeského kraje, Vysočiny a Brno a oblast na jih od něj.

Pro mnohé zemědělce začíná být situace tak vážná, že připravují krizové plány, aby dokázali nakrmit zvířata, komerční plodiny jsou na druhém místě.

Podle zpravodajů InterSucha lze očekávat dopad na výnosy prakticky v celé republice. Nejhorší snížení výnosů čekají zemědělci na Lounsku, Ústecku, Karlovarsku a Českobudějovicku, a to o víc než 40 procent. O 30 až 40 procent očekávají snížení úrody ve třech okresech na Moravě a v pěti v Čechách.

Podobně špatná situace panuje na Slovensku a v dalších zemích střední Evropy, jak ukazují dnes aktualizované mapy na portálu InterSucho. Loni byla situace podobně špatná v dubnu, kdy prakticky nepršelo. Úrodu však zachránil nadprůměrně vlhký a studený květen.