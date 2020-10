Praha - Prezident Miloš Zeman vyzval, aby lidé nosili roušky a naslouchali odborníkům. Každý tak podle něj může přispět k záchraně životů. Ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) požádal, aby policie pokutovala ty, kteří nenosí roušky na místech, kde je to povinné. Zeman to řekl v dnešním projevu, který natočila televize CNN Prima News a vysílaly i další televizní stanice. Podpořil také protiepidemická opatření vlády. Myslí si, že vláda by mohla někdy lépe komunikovat. Zároveň vyslovil obdiv a poděkování zdravotníkům za jejich boj o lidské životy.

Zeman poukázal na nárůsty počtu nakažených, hospitalizovaných i mrtvých. Označil to za nesmírnou ztrátu pro českou společnost i pro rodiny těch, kdo zemřeli. Zopakoval svou oblíbenou větu, že "kdo zachránil jeden lidský život, zachránil celé lidstvo". "Jsme v situaci, kdy o lidské životy bojují naši zdravotníci, a já bych jim chtěl vyjádřit úctu, obdiv a poděkování," řekl.

Video: Zeman vyzval lidi, aby nosili roušky a naslouchali odborníkům

16.10.2020, 20:17, autor: FTV Prima, zdroj: ČTK

Prezident poznamenal, že o životy může bojovat každý, a to nošením roušky, kterou označil za jedinou současnou zbraň proti novému koronaviru. Lidi vyzval, aby si tuto zbraň nenechali vyrazit z ruky. "Nenechte se svést lidmi, kteří sice o epidemii vůbec nic nevědí, ale kvůli mediální pozornosti jsou ochotni říkat věci, které poškozují naši společnost. Mám tím samozřejmě na mysli takzvané antirouškaře, ale i další, zubaře, kardiology, zpěváky," řekl prezident. Poukázal tak na prohlášení některých známých osobností, které se v petici postavily proti opatřením přijatým vládou. Zástupci vlády je za to kritizovali.

Podle Zemana by lidé měli tyto názory ignorovat, protože nejsou odborné. "Věřte odborníkům, protože jedině ti nám mohou pomoci," řekl. Pevně věří, že "vítěz nad první vlnou koronaviru", ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) bude úspěšný i v boji s vlnou druhou. "Plně podporuji opatření vlády, i když si myslím, že někdy mohla být lépe komunikována," dodal.

Zeman poznamenal, že když lidé z pohodlnosti roušku sundají, ohrozí tak své blízké i sami sebe. "Jestliže vydržíme, pak zvítězíme a pak každý z nás přispěl k záchraně vysokého počtu lidských životů," řekl. Skončil podle něj čas domluv. "Požádal jsem ministra vnitra Jana Hamáčka, aby Policie České republiky využila svého oprávnění a pokutovala nenošení roušek tam, kde jsou roušky povinné," uvedl. Podobně se podle něj zachovalo Bavorsko či Francie. Dodal, že stejné problémy jako Česká republika mají téměř všechny země světa.

"Milí přátelé, až usedne prach na bojišti, až tato epidemie odejde, jako až dosud odešly všechny epidemie, budeme sčítat zisky a ztráty. Dělejme vše pro to, abychom touto zkouškou vyšli se ctí, nikoli zbabělostí, nikoli pohodlností, ale odpovědností vůči sobě i vůči druhým," doplnil prezident.

Zeman naposledy televizní projev natočil u příležitosti velikonočních svátků, vyzval v něm k solidaritě a sounáležitosti. Projev přednesl i v polovině března, kdy v souvislosti s koronavirem řekl, že lidé nemají epidemii zlehčovat, ale ani propadat panice a strachu.

Tento týden televizní projev přednesl také Prymula. Apeloval v něm na lidi, aby mu pomohli epidemii koronaviru zvládnout. Varoval, že v příštích týdnech české nemocnice čeká výrazný nárůst hospitalizovaných i těžkých případů onemocnění.